Energia, agricoltura e biodiversità: il volto sostenibile della costa di Rudong in Cina

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra parte della zona costiera della contea di Rudong, sulla costa orientale della Cina. Rudong si trova a Nord di Shanghai, sulla costa del Mar Giallo, lungo la riva settentrionale dell’estuario del fiume Yangtze. Dagli anni ’50, ettari di terreno sono stati bonificati nella zona, trasformando le piane fangose ​​in terreni agricoli, bacini per l’acquacoltura e zone industriali. Nella parte inferiore dell’immagine del dicembre 2025, pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, possiamo osservare un paesaggio dominato da un mix di terreni agricoli e zone umide, dove le colture principali includono riso, grano, cotone, ortaggi e frutta.

La vicinanza al delta del fiume Yangtze fa sì che un’enorme quantità di sedimenti venga scaricata in mare, conferendo alle acque costiere una tonalità giallo-marrone. Questi sedimenti fini contribuiscono a plasmare uno degli ambienti fluviali più dinamici e ricchi di biodiversità al mondo.

Lungo la costa e attraverso le isole tidali si possono osservare ampi bacini di acquacoltura. Le potenti correnti di marea intorno all’estuario dello Yangtze favoriscono l’acquacoltura contribuendo a mantenere la circolazione dell’acqua, a limitare il ristagno e a fornire nutrienti freschi, creando condizioni favorevoli per l’allevamento ittico.

Anche la fascia costiera e le piane di marea sono attivamente sfruttate per la produzione di energia rinnovabile. Si possono individuare diverse centrali solari lungo la costa, mentre file di turbine eoliche offshore sono visibili come puntini bianchi sul mare.

Nel 2024, le zone umide costiere di Rudong sono state selezionate per un progetto di ripristino ecologico volto a migliorare l’ecosistema. La fauna selvatica e la biodiversità delle zone umide hanno beneficiato degli sforzi di ripristino scientifico e l’area sta diventando un punto di riferimento per l’ecoturismo.