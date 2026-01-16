Gazprom: “il gas naturale viene prelevato in modo proattivo dagli stoccaggi sotterranei dell’Ucraina”

“Il gas naturale viene prelevato in modo proattivo dagli stoccaggi sotterranei dell’Ucraina e le riserve scendono sotto il 40% nell’unico deposito degli Stati Baltici”. Lo ha affermato Gazprom, che ha aggiunto: “il gas viene consumato in modo proattivo dagli stoccaggi sotterranei ucraini. I tassi di prelievo giornalieri raggiungono i massimi dall’inizio di questa stagione”. Inoltre, le riserve di gas nell’unico stoccaggio di gas naturale degli Stati Baltici il 15 gennaio sono scese sotto il 40%, ha affermato Gazprom, citando Gas Infrastructure Europe, la lettone UGS e il gestore del sistema di gasdotti Conexus Baltic Grid. “Questo livello di riserve è stato registrato due mesi dopo lo scorso anno, a metà marzo. La quantità insufficiente di gas nello stoccaggio di Inkukalns potrebbe creare seri problemi all’affidabilità dell’approvvigionamento per i consumatori negli Stati Baltici e in Finlandia. La stagione di prelievo 2024-2025 si è protratta nella regione fino a metà aprile”, ha concluso la holding russa.