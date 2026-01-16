Energia, gli Stati Uniti puntano al petrolio della Groenlandia

La storia petrolifera della Groenlandia, a lungo sopita, è riemersa, ancora una volta con gli interessi statunitensi in prima linea. Greenland Energy e 80 Mile PLC prevedono di perforare due pozzi onshore nel bacino di Jameson Land, nella Groenlandia orientale, entro l’estate del 2026, la prima perforazione di idrocarburi sull’isola in oltre un decennio. Alcune stime indipendenti stimano le risorse recuperabili non a rischio a circa 4 miliardi di barili, ma i partner del progetto parlano di cifre di petrolio in loco molto più elevate. Il ritorno delle aziende americane coincide anche con il rinnovato interesse geopolitico degli Stati Uniti per la Groenlandia, nonostante il governo dell’isola mantenga una posizione anti-petrolio, pur onorando le licenze rilasciate prima del 2021.

Come ricorda Oilprice, la storia degli idrocarburi della Groenlandia è stata segnata da alterne ondate di ottimismo, seguite da delusione e arretramento. Le prime licenze, assegnate nel 1975 a grandi aziende statunitensi (tra cui Amoco, Chevron, ARCO e Mobil), furono revocate entro un decennio a causa di risultati deludenti. Anche i successivi tentativi di concessione di licenze negli anni ’80 e ’90 non sono riusciti a raggiungere la fase di perforazione esplorativa. L’interesse riemerse tra il 2006 e il 2014, quando le missioni offshore attirarono compagnie petrolifere internazionali, spesso insieme alla società statale groenlandese NunaGreen, prima di affievolirsi nuovamente con il crollo dei prezzi del petrolio. Dal 2018 non sono state assegnate nuove licenze. Nel luglio 2021 il governo groenlandese Naalakkersuisut ha annunciato il divieto di tutte le nuove licenze per petrolio e gas, citando obiettivi climatici e rischi ambientali.

Jameson Land, l’unica frontiera onshore ancora aperta

Con le compagnie petrolifere internazionali che hanno perso fiducia in qualsiasi bacino al largo della Groenlandia, il bacino onshore di Jameson Land è stato al centro della promessa di abbondanza petrolifera dell’isola. Dopotutto, Jameson Land è l’unica area dell’isola ad aver mai ottenuto una licenza per l’esplorazione petrolifera onshore. Le licenze – che si estendono su 7.027 kmq – sono state assegnate nel 2014 alla società di esplorazione britannica White Flame Energy tramite una gara d’appalto internazionale. La moratoria del 2021 della Groenlandia sulle nuove licenze per petrolio e gas non ha revocato i permessi già in vigore, consentendo alle licenze di esplorazione e sfruttamento di Jameson Land di continuare secondo i termini contrattuali originali. Da allora, la proprietà del progetto è cambiata, senza alterarne lo status giuridico. Nel 2024, la britannica 80 Mile PLC ha acquisito White Flame Energy e le sue licenze Jameson Land. Nell’ambito della transazione, le autorità groenlandesi hanno approvato un’estensione di 4 anni dei primi sottoperiodi di licenza, azzerando di fatto i termini e riaffermandone la validità legale. Il crescente ruolo delle aziende con sede negli Stati Uniti aggiunge un’inevitabile sfumatura geopolitica.

L’ingresso di March GL e il ritorno dell’attenzione USA sull’Artico

La March GL, con sede in Texas, è entrata nel progetto Jameson Land nel marzo 2025, una mossa che ha coinciso con un rinnovato interesse politico statunitense per la Groenlandia sotto l’amministrazione del presidente Trump, che ha ripetutamente definito l’isola strategicamente vitale per gli interessi economici e di sicurezza degli Stati Uniti. Sebbene la tempistica possa essere casuale, è difficile ignorare che il capitale americano si sia riversato nell’unico progetto petrolifero attivo della Groenlandia, proprio mentre l’attenzione di Washington tornava sull’Artico. L’amministratore delegato di 80 Mile, Roderick McIllree, ha esplicitamente preso le distanze dal progetto dal coinvolgimento degli Stati Uniti, sottolineando che la partecipazione di aziende americane riflette la capacità tecnica, piuttosto che il sostegno politico, e che tutti gli impegni normativi rimangono strettamente tra i titolari della licenza e Naalakkersuisut.

Molti ostacoli che il progetto deve affrontare sono tali da rappresentare un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi. In primo luogo, l’esplorazione petrolifera della Groenlandia è un progetto completamente greenfield, senza precedenti pozzi di successo. L’isola non ha infrastrutture petrolifere, ha una domanda interna di idrocarburi pressoché nulla e una capacità di trasporto minima. Tutti i combustibili raffinati vengono importati, principalmente da Danimarca e Norvegia, il che significa che qualsiasi produzione commerciale dipenderebbe dall’esportazione e richiederebbe strutture di esportazione specifiche per l’Artico. In secondo luogo, la geografia complica ulteriormente la sfida. Jameson Land si trova all’interno del Circolo Polare Artico, dove le operazioni sismiche e di perforazione sono limitate a una breve finestra estiva. Lo scivolamento dei ghiacciai e le condizioni meteorologiche avverse aggiungono rischi logistici e di sicurezza per le operazioni a terra, aggravati dalla deriva dei ghiacci marini che complica la logistica del progetto.

La copertura dei dati di esplorazione è scarsa: solo circa 15 pozzi offshore e 6 pozzi onshore sono stati perforati in Groenlandia, e nessuno dal 2011. In terzo luogo, l’economia è altrettanto fragile. L’esplorazione in Groenlandia ha raggiunto il picco quando i prezzi del petrolio hanno superato i 100 dollari al barile, e l’interesse è svanito dopo il crollo dei prezzi del 2014-2016, con il capitale che si è spostato verso sviluppi di scisto e in acque profonde a basso costo altrove. Simili ritiri hanno seguito periodi di prezzi bassi negli anni ’90. Anche una scoperta di dimensioni considerevoli dovrebbe affrontare soglie di pareggio elevate, tempi di sviluppo lunghi e un accesso incerto ai finanziamenti, in un mondo sempre più ostile al petrolio di frontiera. Se Trump dovesse fare un passo avanti in Groenlandia, l’unica strada realistica per rilanciare (e potenzialmente commercializzare) la sua industria petrolifera sarebbe un cambiamento radicale del quadro giuridico e normativo dell’isola, verso gli standard statunitensi. Con l’attuale regime, le barriere politiche e i requisiti di sicurezza finanziaria creano segnali d’allarme sufficientemente forti da scoraggiare gli investimenti ancor prima che vengano considerati i rischi geologici. Di Groenlandia, nei giorni scorsi, ha parlato anche Lapo Pistelli, direttore Public Affairs di Eni, che il 14 gennaio scorso è stato audito dal Comitato permanente sulla politica estera per l’Artico, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico. “Nel 2022 – ha spiegato Pistelli – siamo usciti dalla Groenlandia, dove avevamo delle licenze esplorative non esercitate, mentre abbiamo una posizione molto forte in Norvegia, tramite VAR Energi, di cui Eni ha il 63%. VAR Energi è il terzo player nel Paese, ed è anche uno dei principali fornitori di gas dell’Unione europea”. Secondo il dirigente di Eni, in Norvegia “le risorse ci sono, e lo dimostra il numero di licenze e il numero di compagnie che operano. La Norvegia è diventato uno dei principali fornitori della sicurezza strategica energetica europea e italiana. Lo facciamo perché abbiamo una posizione robusta nel Paese. Il mondo è pieno di risorse, ma vanno prese dove sono più convenienti e sostenibili. In Groenlandia non sono convenienti, è uno scenario molto suggestivo, ma a quelle latitudini le condizioni sono proibitive”.