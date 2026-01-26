Energia, il Canada cerca partner commerciali: nuovi contatti in corso

L’India e il Canada hanno avviato una serie di contatti ad alto livello incentrati sull’energia, dopo un lungo periodo di allontanamento diplomatico, poiché Ottawa ha l’urgenza di trovare partner commerciali alternativi agli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha avuto oggi un colloquio con la sua omologa canadese, Anita Anand, per preparare il terreno a una visita chiave questa settimana. “Una conversazione fruttuosa con il ministro degli Esteri canadese questa mattina. Abbiamo discusso dell’approfondimento della nostra cooperazione bilaterale e della continuazione degli scambi ad alto livello”, ha riferito il capo della diplomazia indiana attraverso il suo account ufficiale sul social network X.

Domani è atteso in India il ministro canadese dell’energia, Tim Hodgson. L’alto funzionario atterrerà prima nello stato di Goa per partecipare alla settimana dell’energia indiana (India Energy Week) prima di tenere incontri ufficiali a Nuova Delhi. L’India, che cerca di garantire la propria transizione energetica, aspira ad assicurarsi l’accesso alle vaste riserve canadesi di uranio e minerali critici, materie prime vitali per la sua industria tecnologica che erano rimaste in un limbo politico. La visita coincide con la necessità del Canada di diversificare il proprio commercio di fronte alle pressioni protezionistiche di Washington.