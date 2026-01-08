Energia nucleare, EAGLES-300 confermato tra gli otto progetti dell’Alleanza Industriale Europea sui reattori a basso contenuto di carbonio

Il reattore modulare di piccole dimensioni (SMR) veloce raffreddato a piombo EAGLES-300 è stato confermato tra gli otto progetti selezionati dall’Alleanza Industriale Europea sugli SMR come le iniziative più promettenti per guidare l’implementazione degli SMR di nuova generazione in Europa. Guidato da Ansaldo Nucleare, ENEA, RATEN e SCK CEN, il progetto è stato incluso per la prima volta nella rosa dei candidati dell’Alleanza nel 2024 e ora la valutazione ha confermato che EAGLES-300 continua a soddisfare pienamente i criteri di selezione e ha compiuto progressi tangibili rispetto alla valutazione precedente.

Questo annuncio segue un’altra importante tappa per il programma. Durante la 69ª Conferenza Generale dell’AIEA a Vienna, l’iniziativa internazionale di pre-autorizzazione per EAGLES-300 è stata formalmente lanciata come primo progetto pilota dell’Iniziativa per l’Armonizzazione e la Standardizzazione Nucleare (NHSI) dell’AIEA, segnando un passo significativo verso l’armonizzazione normativa e una più efficiente procedura di autorizzazione transfrontaliera.

“La conferma di EAGLES-300 tra i progetti selezionati dall’Alleanza è un importante riconoscimento dei progressi del nostro programma. Questo rinnovato riconoscimento, che arriva subito dopo l’avvio del processo di pre-autorizzazione internazionale, rafforza il nostro impegno nel portare EAGLES-300 sul mercato come una pietra miliare concreta dell’innovazione e della capacità industriale europea”, ha dichiarato Roberto Adinolfi, Presidente del Comitato Direttivo di EAGLES.