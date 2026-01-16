Enorme frana sulla SP12 a Niscemi: case evacuate, situazione critica nel Nisseno | FOTO

Una frana ha causato il cedimento di un tratto di strada, lungo la strada provinciale 12, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania, e dalla scorsa notte non è transitabile. “C’è una frana lungo tutto il costone“, spiega il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Sono in atto i primi interventi di messa in sicurezza. In via precauzionale sono state evacuate sei famiglie, ospitate in alcuni B&B della zona, e chiuse due scuole. La frana ha danneggiato una condotta del gas, lasciando la città senza fornitura. C’è forte preoccupazione soprattutto tra i tanti agricoltori che rischiano di non poter raggiungere le loro proprietà. “Stiamo monitorando la situazione e sorvolando la zona“, ha detto il sindaco Conti, che ha chiesto anche di limitare gli spostamenti per agevolare i mezzi di soccorso.

Nella zona, anni fa, c’era già stata una prima frana. La SP12 è un’arteria viaria di collegamento fondamentale per la zona di Niscemi, soprattutto per raggiungere Gela e la statale 117 bis verso Catania.

Coldiretti scrive al prefetto: “ripristinare la strada Niscemi-Gela-Catania”

“Avviare subito i lavori per ristabilire il collegamento stradale tra Niscemi e la statale Gela-Catania dopo il cedimento di un tratto della provinciale 12″. È la richiesta avanzata da Coldiretti Caltanissetta che ha scritto al prefetto “perché si acceleri l’iter di ripristino e si creino tutte le condizioni per limitare i danni già gravissimi alla popolazione”.

“Niscemi – sottolinea Coldiretti – è un importante centro agricolo e quest’interruzione rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto sia difficile competere con le regioni dove le strade sono in buone condizioni. È un colpo gravissimo all’economia locale perché blocca il commercio, blocca il lavoro e per questo Coldiretti ha chiesto l’incontro al prefetto in modo da analizzare le conseguenze e individuare le proposte”.