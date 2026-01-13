ESA, 10 asteroidi intitolati per celebrare il ruolo nella difesa planetaria

L’asteroide provvisoriamente noto come 2021 FE40 è stato ufficialmente denominato (810657) ESOC, dal nome del Centro Europeo per le Operazioni Spaziali dell’ESA, con sede a Darmstadt, in Germania. Per quasi 60 anni, l’ESOC è stato il centro di controllo europeo per le missioni spaziali più ambiziose in orbita terrestre e verso destinazioni lontane come pianeti, comete, asteroidi e altro ancora. L’ESOC funge anche da centro amministrativo per il Programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA, a cui appartiene il Planetary Defence Office. L’asteroide è stato scoperto nel marzo 2021 dall’astronomo Erwin Schwab e dall’ex responsabile della Difesa Planetaria dell’ESA, Detlef Koschny. Si ritiene che abbia un diametro compreso tra 600 e 1300 metri, il che lo rende almeno il doppio delle dimensioni del suo omonimo, il campus ESOC sulla Terra. Orbita attorno al Sole oltre l’orbita di Marte.

Schwab e Koschny sono stati invitati all’ESOC per celebrare la denominazione di questo e degli altri asteroidi descritti di seguito, nell’ambito del discorso di Capodanno del Direttore delle Operazioni dell’ESA Rolf Densing, tenutosi il 13 gennaio. “La denominazione di questi asteroidi in onore di siti ESA, astronomi, matematici, analisti di missione e altri, onora il grande lavoro del Planetary Defence Office e di tutti i team coinvolti nello studio degli asteroidi e nell’utilizzo delle conoscenze acquisite per proteggere il nostro pianeta”, ha affermato Rolf Densing.

Altri asteroidi che prendono il nome da persone e luoghi dell’ESA nel 2025

L’asteroide ESOC è uno dei 10 asteroidi (e una cometa) che hanno ricevuto nomi nel 2025 in onore di persone e luoghi associati alle attività di Difesa Planetaria dell’ESA. L’elenco completo comprende:

(126247) Laurafaggioli, che prende il nome da Laura Faggioli, per il suo lavoro sulla determinazione dell’orbita degli asteroidi e sulla valutazione del rischio per il Planetary Defence Office dell’ESA.

(126248) Dariooliviero, che prende il nome da Dario Oliviero, per il suo lavoro sulla fornitura di dati operativi per il Planetary Defence Office.

(296587) Ocaña, che prende il nome da Francisco Ocaña, per i suoi successi durante la sua carriera nel campo della Planetary Defence Office, in generale, e presso il Planetary Defence Office dell’ESA, in particolare.

(457818) Ramírezmoreta, che prende il nome da Pablo Ramírez Moreta, per la sua ricerca in astronomia e il suo lavoro per il Planetary Defence Office.

(826631) Frascati, che prende il nome dalla città di Frascati, vicino a Roma, Italia, che ospita l’European Space Research Institute (ESRIN) dell’ESA e il Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC) del Planetary Defence Office.

(438881) Michaelkhan, che prende il nome dall’ex analista di missione dell’ESA Michael Khan, per il suo contributo alle missioni spaziali di difesa planetaria dell’ESA, Hera e Ramses, tra le altre.

(386618) Accomazzo, che prende il nome dall’ex responsabile delle operazioni di missione dell’ESA, Andrea Accomazzo, per il suo ruolo nelle missioni dell’ESA verso piccoli corpi del sistema solare, Rosetta e Hera, tra le altre.

(321480) Juanluiscano, che prende il nome da Juan Luis Cano dell’ESA, per il suo contributo come ingegnere e project manager a diversi studi sulle missioni spaziali, tra cui ‘Don Quijote’ (il concetto iniziale che in seguito divenne la collaborazione internazionale Asteroid Impact & Deflection Assessment con le missioni DART della NASA e Hera dell’ESA), e il suo lavoro per il Planetary Defence Office.

(241373) Richardmoissl, che prende il nome da Richard Moissl, l’attuale capo del Planetary Defence Office dell’ESA, per il suo contributo all’Ufficio e a diverse missioni ESA.

Oltre a questi 10 asteroidi, una nuova cometa, P/2025 W3 (Kresken), è stata chiamata così in onore del suo scopritore, Rainer Kresken, astronomo del Planetary Defence Office.

Come prendono il nome gli asteroidi?

Il processo di denominazione degli asteroidi è gestito dal Gruppo di Lavoro per la Nomenclatura dei Piccoli Corpi dell’Unione Astronomica Internazionale. Quando un asteroide viene scoperto per la prima volta, gli viene assegnata una “designazione provvisoria” basata sulla data di scoperta. Per l’asteroide 2021 FE40, ad esempio, “2021” indica l’anno della scoperta. La lettera “F” indica la metà del mese della scoperta nell’arco di quell’anno. “A” indica la prima metà di gennaio, “B” indica la seconda metà di gennaio e così via, saltando la lettera “I” per evitare confusione con il numero 1. “F”, quindi, corrisponde alla sesta metà del mese dell’anno, la seconda metà di marzo.

“E40” indica quanti altri asteroidi sono già stati scoperti durante questa metà del mese. Le prime 25 scoperte in una metà del mese ricevono le lettere dalla A alla Z (la lettera “I” viene nuovamente saltata). Ai successivi 25 vengono assegnati A1-Z1, ai successivi 25 A2-Z2, poi A3-Z3 ecc. 2021 FE40 è stato quindi il 1005° asteroide scoperto nella seconda metà di marzo 2021. Una volta che l’orbita dell’asteroide è ben nota e la sua traiettoria futura può essere prevista in modo affidabile, gli viene assegnato un numero permanente. Circa 850.000 degli 1,3 milioni di asteroidi conosciuti hanno ricevuto numeri permanenti: (1) Cerere è stato il primo ad essere numerato, mentre (810657) 2021 FE40 è stato l’810.657°.

Una volta che un asteroide ha ricevuto il suo numero permanente, i suoi scopritori sono invitati a proporre un nome per sostituire la designazione provvisoria. Il nome proposto viene esaminato dal Gruppo di lavoro e deve seguire determinate linee guida dell’IAU. I nomi non devono superare i 16 caratteri e, in genere, essere scritti come una sola parola (per questo motivo, Richard Moissl diventa l’asteroide Richardmoissl). I nomi degli asteroidi devono essere pronunciabili in almeno una lingua riconosciuta e non devono essere offensivi. I nomi di animali domestici, prodotti commerciali e personaggi politici o militari recenti non sono generalmente ammessi. Alcune classi o famiglie di asteroidi hanno tradizioni di denominazione: gli asteroidi troiani di Giove prendono il nome da personaggi associati alla guerra di Troia, ad esempio, mentre la famiglia di asteroidi Centaur prende il nome da centauri mitologici. Una volta approvato, l’asteroide diventa noto con il suo nome ufficiale, scritto come “(numero) Nome”, come il recente ESOC (810657). E’ quanto comunica l’ESA.