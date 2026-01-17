Escursionista bloccata su parete ghiacciata a Campocatino: intervento con l’elicottero

Un’escursionista rimasta bloccata su una parete ghiacciata di Campocatino, la località sciistica nel territorio del Comune di Guarcino, in provincia di Frosinone, è stata soccorsa oggi dai Vigili del Fuoco, intervenuti con un elicottero. Intorno alle ore 15.30 la Sala Operativa è stata allertata da una telefonata che segnalava la donna in difficoltà sulla parete ghiacciata, evidenziando un forte rischio di ipotermia. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Fiuggi, la squadra Saf – Speleo Alpino Fluviale del Comando di Frosinone e l’elicottero Drago Vf155 del Comando di Pescara.

Con loro si sono mobilitati il Soccorso Alpino, il personale sanitario del 118 di Frosinone, i Carabinieri Forestali. L’escursionista è stata recuperata in serata dall’elicottero Pegaso di Ares 118 e trasportata all’ospedale di Alatri dove ora è trattenuta in osservazione.