Etna, che spettacolo! Raro squarcio tra le nubi, dopo giorni di maltempo il vulcano si scopre stracarico di neve | FOTO

C’è un istante magico, sospeso tra il rincorrersi delle nubi e il respiro salmastro dello Stretto, in cui la natura decide di sollevare il sipario. Dopo una settimana di assedio grigio, di piogge battenti e di tempeste che hanno avvolto il cuore del Mediterraneo, l’alba di questo 31 gennaio ha regalato a Reggio Calabria una visione che toglie il fiato. Come un gigante che si sveglia da un lungo letargo sotto una coltre di diamanti, l’Etna è apparso all’improvviso, nitido e abbacinante, svelando i frutti di quella che è già stata ribattezzata come una delle nevicate più imponenti degli ultimi decenni.

Dalla sponda reggina, lo sguardo attraversa i flutti cupi dello Stretto per infrangersi contro una muraglia di bianco purissimo. Non è la solita spolverata invernale che decora la vetta; è un carico di neve mastodontico, una corazza candida che scende ripidissima lungo i fianchi del vulcano, cancellando ogni traccia di roccia lavica e trasformando l’altopiano in un paesaggio polare. La sommità, accarezzata da nebbie sottili che sembrano fumo ma sono solo vapori d’alta quota, appare quasi irreale, una montagna sacra che domina le acque ghiacciate della Calabria con una regalità silenziosa e potente.

Questa epifania visiva è la conferma di quanto sta accadendo lassù, tra le pieghe del vulcano più alto d’Europa, dove la realtà supera ogni immaginazione poetica. Mentre da Reggio si può ammirare la silhouette estetica, le cronache delle ultime ore raccontano di una battaglia epica contro gli elementi. Sulle pendici dell’Etna, le turbine e i mezzi di sgombero lavorano senza sosta da giorni, immersi in uno scenario surreale dove le strade sono diventate profondi corridoi scavati tra pareti di neve che superano i tre metri di altezza. È un mondo bianco in cui la viabilità è una sfida continua, un regno dove l’asfalto è scomparso sotto metri di neve fresca e compatta, rendendo le operazioni di pulizia titaniche.

La straordinarietà di oggi risiede proprio in questo squarcio di luce. Per giorni, l’Etna è rimasto un fantasma, nascosto dietro un muro impenetrabile di perturbazioni che hanno scaricato al suolo quantitativi di neve inverosimili. Solo oggi, finalmente, il cielo ha concesso una tregua, permettendo agli abitanti della “Città dello Stretto” di contemplare l’opera d’arte che l’inverno ha forgiato in segreto. La neve non solo ricopre i crateri sommitali, ma si spinge straordinariamente in basso, avvolgendo i boschi e le colline sottostanti, creando un contrasto cromatico quasi violento con il blu plumbeo del mare e il grigio cenere delle nuvole che ancora corrono veloci all’orizzonte.

Osservare l’Etna da Reggio Calabria in una mattina come questa significa percepire la potenza ancestrale di un territorio che non smette mai di stupire. È un dialogo tra terra e cielo, tra fuoco e ghiaccio, che si rinnova sotto i nostri occhi. Il vulcano, stracarico e silenzioso, sembra vigilare sul transito dei traghetti e sulla vita che scorre sulla costa, ricordandoci la sua natura indomita. È un monito di bellezza pura, un regalo di fine gennaio che rimarrà impresso nella memoria fotografica e nel cuore di chiunque, alzando gli occhi, si sia trovato di fronte a questa immensa, magnifica e candida piramide di neve.