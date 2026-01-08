Etna: chiarimenti INGV sulla fruizione dell’eruzione nella Valle del Bove

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nella qualità del Presidente Fabio Florindo, “si dissocia totalmente dalle dichiarazioni di Boris Behncke, ricercatore dell’Osservatorio Etneo di Catania, riportate sul proprio profilo personale Facebook e rilasciate espressamente a titolo personale, riguardo la gestione della fruizione dell’attuale eruzione dell’Etna in Valle del Bove, e in particolare relativamente alla critica sulle ordinanze emesse dai sindaci dei comuni etnei interessati dal fenomeno“: è quanto riporta l’Istituto in una nota. L’INGV precisa che “le ordinanze sono il risultato di una complessa valutazione da parte di tutti gli organi locali del Sistema di Protezione Civile, coordinati dalla Prefettura di Catania, in relazione allo stato del vulcano fornito dall’Osservatorio Etneo. Il Presidente Florindo sottolinea l’importanza e l’essenzialità di tali attività, rimarcando la posizione di totale accordo dell’INGV nei confronti degli altri Enti coinvolti“.