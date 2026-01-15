Fiamme dalla centralina elettrica e scoppia un incendio: chiusa una scuola

Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha disposto la chiusura della scuola primaria Aldo Moro, dell’Istituto comprensivo Aldo Moro – Don Tonino Bello, finché non verrà ripristinato interamente il funzionamento dell’impianto elettrico. Questa mattina c’è stato un principio di incendio di una centralina mentre gli alunni erano nelle classi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scuola e i tecnici dell’Enel per le sistemazioni. Per consentire le operazioni in sicurezza e per il fumo che si è diffuso negli ambienti scolastici, è stata decisa l’evacuazione del plesso.

Secondo una prima perizia, la centralina elettrica potrebbe aver preso fuoco per il sovraccarico generato dalle stufette che sono state utilizzate per compensare il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Il sindaco Valenzano ha precisato che ”si è verificato un principio di incendio ad un contatore Enel ubicato all’interno dell’edificio” e che ”l’episodio è stato prontamente gestito e non si sono registrati danni a cose o persone”. In base all’ordinanza, la scuola resterà chiusa ”fino al completo ripristino dell’impianto elettrico”.