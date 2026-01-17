Fico vola da Trump a Mar-a-Lago: sul tavolo maxi accordo sul nucleare

Il primo ministro slovacco, Robert Fico, incontrerà oggi a Mar-a-lago il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo scopo della visita è discutere un accordo per la vendita a Bratislava di reattori nucleari statunitensi. L’operazione, secondo i media slovacchi, potrebbe valere dai 13 a i 15 miliardi di euro. Insieme all’Ungheria, la Slovacchia è uno dei pochissimi Paesi europei che ancora importano energia dalla Russia. Trump, facendo leva sull’affinità ideologica con Fico e il collega magiaro Viktor Orban, sta cercando di spingere entrambi i governi a un’intesa con Washington sull’energia nucleare in modo da allentare i fili che li legano a Mosca.