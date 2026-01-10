Forte terremoto al largo della Penisola di Kamchatka | DATI e MAPPE

Un forte terremoto si è verificato al largo della Penisola di Kamchatka. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.6 avvenuto alle 08:57ora italiana (19:57 ora locale) ad una profondità di 15 km. La Penisola di Kamchatka è una delle aree più sismicamente attive del pianeta, situata lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico. Questa estrema sismicità è causata dalla subduzione della placca Pacifica, che scivola sotto quella di Okhotsk (parte della placca Nordamericana) alla velocità di circa 80-86 mm l’anno. Questo movimento accumula enormi tensioni lungo la Fossa delle Curili-Kamchatka, rilasciate attraverso frequenti terremoti di tipo “megathrust”.