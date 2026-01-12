Forte terremoto al largo delle Isole Curili

Un terremoto magnitudo Mwp 5.6 è stato localizzato dall’INGV a Nord/Ovest dalle isole Curili: l’evento si è verificato alle 02:52 ora italiana (12:52 ora locale) ad una profondità di 368 km. Le isole Curili sono un arcipelago di 56 isole situato nell’Oceano Pacifico settentrionale. Si estendono per circa 1.200 km, formando un arco che collega la punta meridionale della penisola russa della Kamčatka all’isola giapponese di Hokkaido, separando il Mare di Ochotsk dall’oceano aperto. Si tratta di una delle zone più sismiche al mondo perché si trova lungo la Cintura di Fuoco. Qui avviene la subduzione: la placca Pacifica scivola sotto la placca di Ochotsk (parte di quella Nordamericana) a una velocità elevata. Questo attrito accumula un’energia enorme che si libera sotto forma di violenti terremoti e alimenta oltre 100 vulcani, di cui 35 ancora attivi.