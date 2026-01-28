Forte vento e mare mosso, collegamenti difficili per Ischia e Procida

Oggi i collegamenti marittimi verso Ischia e Procida risultano fortemente compromessi a causa delle condizioni meteo avverse. Il mare agitato e il forte vento di libeccio hanno portato finora alla cancellazione quasi totale delle corse dei mezzi veloci, sia da Molo Beverello che da Pozzuoli. Nelle prime ore della giornata alcune corse dei traghetti sono comunque state effettuate, mentre molte altre risultano ora sospese. Attualmente, sono garantiti solo pochi collegamenti da e per Pozzuoli. Le previsioni indicano inoltre un ulteriore peggioramento delle condizioni del mare nel corso del pomeriggio.

