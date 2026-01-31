Frana a Pantelleria: grossi massi invadono la strada tra Scauri e Bukkuram

A Pantelleria, per il maltempo, lungo la strada che da Scauri conduce a Bukkuram, in località Sciuvechi, grossi massi sono caduti dal costone invadendo completamente la sede stradale in prossimità di una curva con scarsa visibilità. E’ accaduto ieri sera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, l’assessore Adriano Minardi, i tecnici comunali e il Comandante dei Vigili Urbani che hanno provveduto a chiudere la strada ponendo la segnaletica necessaria a deviare il traffico su altre strade. Si tratta di una strada di molto frequentata. Al momento della frana non c’erano veicoli in transito.

Intanto, da stamattina si sta lavorando per spostare il materiale franato e mettere in sicurezza il costone che due anni fa era stato investito da un incendio. “Abbiamo fatto intervenire una ditta specializzata – spiega l’Assessore Minardi – perché già ieri sera si era vista la fragilità del costone e l’instabilità di alcuni massi ancora sospesi. Questa mattina poi abbiamo appurato la necessità di togliere anche parte della grossa massa di fico d’india per verificare le reali condizioni del costone ed agire per metterlo in sicurezza”.