Frana Niscemi, chiesto l’intervento dell’Esercito: Genieri della Brigata Aosta all’opera per i primi interventi | VIDEO

A seguito dello smottamento del terreno che ha causato una profonda frana sullo sperone dove si erge l’abitato di Niscemi, la prefettura di Caltanissetta ha chiesto l’intervento dell’Esercito, interessando il Comando Territoriale Sud della Forza Armata. Nelle zone colpite dall’evento geologico che sta provocando il crollo di un lungo fronte sulla collina di Niscemi verso la piana di Gela, l’Esercito è intervenuto con il 4° reggimento Genio della Brigata Aosta per cominciare a migliorare la viabilità delle strade vicinali di collegamento tra le Provinciali 10 e 12, realizzando un bypass per evitare l’isolamento dell’abitato siciliano, considerata l’impraticabilità delle principali direttrici cittadine. Inoltre, il personale dell’Esercito, grazie alle macchine operatrici del Genio, trasformerà in strade carrabili le piste agricole, in parte asfaltate, attorno a Niscemi per permettere alla popolazione di transitare, anche a supporto dell’economia locale.

“Come ha dichiarato la scorsa settimana il Ministro Guido Crosetto, contestualmente all’intervento della Difesa in provincia di Messina per i danni causati dal ciclone Harry sulla costa orientale della Sicilia, le Forze Armate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori: “La Difesa non si ferma: sempre al servizio e protezione della collettività“”, si legge in una nota.