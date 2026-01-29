Frana Niscemi, soccorsi dai Vigili del Fuoco 20 animali bloccati | VIDEO

Si è conclusa con successo una complessa operazione di soccorso a Niscemi (CL), dove la frana di 4 giorni fa aveva isolato 20 animali a valle del fronte di scivolamento: i Vigili del Fuoco hanno lavorato per recuperare e condurre in sicurezza 15 cavalli, 3 asini e 2 cani, rimasti intrappolati a circa 150 metri dal movimento franoso. Per permettere il recupero, la squadra ha dovuto realizzare un sentiero di 2km, superando dislivelli superiori ai 10 metri causati dall’accumulo della terra di riporto. Il percorso è stato bonificato e messo in sicurezza utilizzando motoseghe, vanghe e picconi per rimuovere gli ostacoli. Per garantire l’incolumità degli animali e dei conduttori durante il passaggio nei punti più critici, i Vigili del Fuoco hanno allestito delle “life line”, che hanno permesso una progressione sicura lungo tutto il tracciato.

Proseguono intanto le operazioni di recupero dei beni dagli edifici sgomberati.