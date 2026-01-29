Frana Niscemi, perché l’unica soluzione è ricostruire altrove una New Town. Da Poggioreale a Craco: tantissime città-fantasma dopo alluvioni, terremoti e frane

Il dramma che sta colpendo Niscemi in queste ore non è un evento isolato, né un’anomalia meteorologica figlia del cambiamento climatico, come su MeteoWeb abbiamo già avuto modo di dimostrare con dati e documenti storici pubblicati negli ultimi giorni. La frana in corso è soltanto l’ennesimo capitolo di un processo geologico millenario, assolutamente naturale, scritto sulla fragile pelle della penisola italiana. Osservando quell’altopiano che scivola via, trascinando con sé fondamenta e memorie, emerge una verità che la politica e la cittadinanza faticano ad accettare: la geodinamica non negozia.

La frana attuale è la prosecuzione logica e scientifica di un movimento profondo che non ha mai smesso di agire, nemmeno quando, dopo l’evento del 1997, si scelse la via dell’ostinazione anziché quella della prudenza. Continuare a investire risorse in un sito che la terra ha già rigettato significa condannare le future generazioni a un nuovo ciclo di distruzione, poiché i tempi della geologia superano di gran lunga la breve memoria elettorale o emotiva degli uomini.

Il peccato originale del 1693 e il mito sfatato della saggezza antica

Bisogna avere il coraggio di ammettere che l’errore di Niscemi è un errore di radice, figlio di una scelta urbanistica errata compiuta durante la ricostruzione successiva al devastante terremoto del 1693. Spesso si coltiva il mito che gli antichi avessero un istinto infallibile nel leggere il territorio, ma Niscemi è la prova contraria: il centro abitato fu edificato proprio sull’angolo di Sud-Ovest del pianoro, a ridosso di un versante instabile che già allora mostrava i segni della propria fragilità. Quell’insediamento, adiacente alla zona attualmente collassata, ignorò la natura di un terreno che non poteva reggere il peso della storia.

La mappa storica sulla “Nuova Niscemi” ricostruita dopo il terremoto del 1693 è tratta dalla Fondazione Valsecchi (Palazza Butera, Palermo). Si riconosce bene la piazza con il Duomo, Santa Maria d’Itria (nella mappa di legge “Chiesa Matri-ce”). Il ciglione che è crollato è sei-sette isolati a sud della Piazza. La mappa è correttamente orientata col Nord verso l’alto:

La città costruita dopo il terremoto 1693 è evidenziata in rosso nell’attuale Google Maps (mappa di seguito). Centrata sulla piazza (rettangolo grigio), come si usava allora. Sulla piazza si fronteggiavano il Duomo e il Palazzo del Governo: il potere religioso e il potere temporale.

Già nel 1790, una maxi frana di proporzioni storiche diede il primo, violento avvertimento, ma la popolazione scelse di restare. Quel monito, ripetutosi poi con la frana del 1997, è stato ignorato per troppi secoli. Oggi non si può più invocare l’ignoranza dei padri: la perseveranza nel mantenere la città in quel punto critico è diventata una colpa scientifica. È meglio accettare la realtà con secoli di ritardo che piangere una distruzione annunciata tra altri trent’anni.

Il miraggio della resilienza e la lezione dei secoli

L’idea che l’ingegneria possa imbrigliare per sempre un intero corpo franoso di tali proporzioni è un’illusione costosa. La storia d’Italia è costellata di paesi fantasma, monumenti silenziosi a una lezione appresa troppo tardi: quando il suolo decide di muoversi per cause naturali e strutturali, l’unica vittoria possibile per l’uomo è la delocalizzazione. In Sicilia, l’esempio più emblematico di questo distacco traumatico ma necessario rimane Poggioreale, nella Valle del Belice. Dopo il terremoto del 1968, il vecchio centro fu abbandonato non solo per i crolli, ma per l’instabilità stessa del sito, portando alla nascita di una città nuova, costruita con criteri differenti. Se si fosse cercato di puntellare l’impossibile, oggi Poggioreale sarebbe un cumulo di macerie pericolanti e non un monito storico. Lo stesso destino di abbandono forzato ha riguardato Gibellina e Salaparuta, dove il trasferimento in nuovi insediamenti ha permesso la sopravvivenza della comunità, pur nel dolore dello sradicamento.

La Calabria e la Sardegna tra fango e abbandono

Spostandoci nella vicina Calabria, la terra che più di ogni altra incarna il concetto di fragilità idrogeologica, incontriamo l’archetipo della città che muore per rinascere altrove: Pentedattilo. Arroccata su una rupe che si sgretola, fu dichiarata inagibile a fine Settecento a causa di ripetuti terremoti e frane, spingendo la popolazione a fondare nuovi nuclei più a valle. Sempre nell’area grecanica reggina troviamo Roghudi, e poi risalendo la jonica anche Canolo, Badolato e molti altri centri abbandonati per la furia della natura.

Non meno evocativo è il caso di Cavallerizzo di Cerzeto, dove nel 2005 una frana imponente impose l’evacuazione totale. Anche lì, come oggi a Niscemi, si discusse a lungo, ma la realtà geologica impose la creazione di una New Town per garantire l’incolumità dei cittadini. In Sardegna, il villaggio di Gairo Vecchio rappresenta forse il simbolo più puro della resa alla natura: dopo le alluvioni e i movimenti del terreno degli anni Cinquanta, si comprese che ricostruire sulla stessa verticale sarebbe stato un suicidio collettivo, portando alla nascita di Gairo Sant’Elena in una posizione finalmente stabile.

L’abbandono nel cuore del Nord e del Centro Italia

Non è solo il Meridione a dover fare i conti con l’esodo. Nel cuore della Basilicata, il borgo di Craco è diventato celebre in tutto il mondo come set cinematografico, ma la sua realtà è quella di una frana perenne che, a partire dagli anni Sessanta, ha costretto i residenti a trasferirsi a Craco Peschiera. Salendo verso il Nord, troviamo casi altrettanto drammatici come Curon Venosta, sebbene legato a cause antropiche, o il borgo di Fabbriche di Careggine in Toscana, sommerso dalle acque. Tuttavia, è nel Friuli post-terremoto del 1976 che si legge la gestione della New Town come strumento di sicurezza: interi centri vennero ripensati e spostati lateralmente rispetto agli assi di massima pericolosità. In Emilia Romagna, piccoli centri dell’Appennino sono stati progressivamente abbandonati a favore di zone di pianura o di crinali meno soggetti a colamenti fangosi e smottamenti, confermando che il ritiro strategico è una costante dell’evoluzione umana.

L’errore del 1997 e la responsabilità del presente

Tornando alla realtà di Niscemi, il parallelo con il 1997 è impietoso. Trent’anni fa si scelse di ignorare i segnali di un territorio che dichiarava la sua inabitabilità. Furono spesi fondi per consolidamenti che, alla prova dei fatti, si sono rivelati palliativi temporanei di fronte a un fenomeno che non dipende dal clima, ma dalla composizione litologica e dalla pendenza dei versanti. Se all’epoca si fosse avuto il coraggio politico di avviare il piano per una Nuova Niscemi, oggi non staremmo assistendo allo strazio di famiglie che devono abbandonare la loro abitazione. Ricostruire oggi nello stesso perimetro, o peggio, tentare l’ennesima opera di contenimento faraonica, significherebbe consegnare ai figli di Niscemi un appuntamento con il disastro già fissato tra pochi decenni. La scienza geologica ci dice che il movimento è inarrestabile; la saggezza ci impone di agire di conseguenza.

Una curiosità dal cuore di Niscemi oggi. “Il ricordo è ancora vivo”, si legge in un cartellone del quartiere interessato dalla frana, visualizzato da Google Street View. Ma al ricordo non sono mai seguite azioni preventive: il ricordo si è perduto, e tutto è rimasto come prima. E adesso, nel momento del disastro annunciato, diventa il più semplice degli alibi dire che la colpa sarebbe dei cambiamenti climatici!

Per una Nuova Niscemi: il coraggio della verità

Dire alla popolazione che la propria casa non ha futuro in quel luogo è un atto di onestà brutale ma indispensabile. I geologi e alcuni politici, per fortuna, lo stanno già facendo in queste ore, ancora piuttosto timidamente. La creazione di una New Town in un sito individuato dagli esperti come geologicamente solido nei pressi dell’attuale Niscemi non sarebbe una sconfitta, ma l’esercizio della massima responsabilità civile. L’Italia ha dimostrato che le comunità possono sopravvivere alla perdita delle pietre se salvaguardano il tessuto sociale in un contesto di sicurezza. Niscemi deve diventare il modello di una nuova consapevolezza: non si combatte contro la montagna che scivola, ci si sposta per continuare a vivere. Bisogna smettere di versare lacrime di coccodrillo sulle macerie e iniziare a disegnare, subito, le planimetrie di un futuro lontano dal perimetro del pericolo.