Gas libico in forte calo: l’Italia riduce la dipendenza nel 2025

Nel 2025, la Libia ha esportato circa 1 miliardo di metri cubi di gas in Italia, in calo di quasi il 30% rispetto agli 1,4 miliardi del 2024 e ben al di sotto dei livelli del 2023, l’ultimo anno con flussi più alti. Questa cifra segna una diminuzione di circa 400 milioni di metri cubi rispetto al 2024, quando, secondo Snam, le importazioni dalla Libia hanno raggiunto i 1,4 miliardi di metri cubi. Il calo appare ancora più marcato rispetto al 2023, quando circa 2,5 miliardi di metri cubi standard sono passati attraverso il gasdotto Greenstream, pari al 4% delle importazioni totali di gas italiane, sia tramite gasdotto che via nave. Secondo le stime di Nova, nel 2025 le importazioni dalla Libia saranno inferiori al 2% del totale, confermando la progressiva riduzione della quota del mix di offerta italiano.