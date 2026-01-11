Gelo artico sull’Adriatico: arrivano i “Trenini della Neve”

L’inverno alza la voce sull’Italia. L’irruzione di una massa d’aria artica sta trasformando il meteo sulle regioni orientali, attivando un fenomeno affascinante: l’Adriatic Snow Effect (ASE). Si tratta di una sorta di “fabbrica della neve“: Il segreto risiede nel forte contrasto termico. Quando l’aria gelida polare scorre sopra la superficie del Mar Adriatico – più caldo – l’evaporazione dell’acqua fornisce l’energia necessaria per formare nubi imponenti. Queste nubi si organizzano in lunghe strisce parallele che, spinte dai venti, colpiscono la costa come una serie di vagoni in corsa: sono i celebri “trenini nevosi“. La particolarità dell’ASE è la sua capacità di generare nevicate persistenti anche a bassa quota, trasformando paesaggi costieri in scenari tipicamente montani nel giro di poche ore.

