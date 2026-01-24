Gelo negli USA: Trump approva lo stato di emergenza in altri dieci Stati

“Ho appena approvato le dichiarazioni di emergenza per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia. Stiamo lavorando a stretto contatto con la Fema, i governatori e i team di gestione delle emergenze statali per garantire la sicurezza di tutti. Rimane al sicuro e al caldo!”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Poche ora fa aveva dichiarato lo stato di emergenza in South Carolina e Virginia a causa dell’ondata di gelo che sta colpendo il Paese.