Gelo record negli USA: 17mila voli cancellati in un solo giorno

L’ondata di gelo che sta colpendo gli Stati Uniti ha provocato un caos senza precedenti nei trasporti aerei. Secondo Cirium, società leader nell’analisi dei dati dell’aviazione civile, ieri sono stati cancellati 17mila voli, segnando il peggior giorno per il traffico aereo dal periodo più critico della pandemia di Covid-19. I principali aeroporti del Paese hanno subito gravi disagi: oltre l’80% dei voli è stato cancellato negli scali di New York – LaGuardia, JFK e Newark – e a Philadelphia, mentre l’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington ha registrato un incredibile 90% di voli annullati. Le tempeste di neve hanno inoltre costretto a sospendere circa un terzo dei voli in arrivo dall’estero.

Delta Airlines ha annunciato la ripresa dei voli solo nelle città “dove è sicuro farlo”, sottolineando come le basse temperature ad Atlanta e le continue bufere nel Nord/Est possano causare ulteriori disagi nelle prossime ore. Le autorità consigliano ai viaggiatori di verificare costantemente lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto.