Genova, cane disperso salvato dai Vigili del fuoco: era caduto in un pozzo

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Multedo, sono intervenuti in via Stassano, in località Branega (GE), per soccorrere un cane disperso da 5 giorni. Il padrone, che lo cercava, ha sentito il guaito provenire da un pozzo nella boscaglia. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a raggiungerlo usando la scala in dotazione e, dopo averlo imbragato, lo hanno portato fuori dove lo attendeva il proprietario. In buone condizioni di salute, Charlie, questo il nome del cane, è stato comunque condotto dal veterinario per accertamenti.