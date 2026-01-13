Gli agricoltori francesi in presidio sotto l’Assemblea nazionale

Questa sera gli agricoltori si sono radunati davanti all’edificio dell’Assemblea Nazionale a Parigi per esprimere la “rivolta” di una categoria professionale mobilitata in tutta la Francia dall’inizio di dicembre, in particolare contro la firma dell’accordo commerciale Ue-Mercosur e nonostante l’annuncio del Primo Ministro di una “legge agricola d’urgenza” volta a placare la loro rabbia. Quest’ultima azione, iniziata martedì all’alba con l’arrivo dei trattori nel cuore della capitale, è guidata dal più grande sindacato degli agricoltori, la Fnsea e dal suo alleato, i Giovani Agricoltori, arriva a pochi giorni dalle azioni di protesta di altri sindacati, il Coordinamento Rurale e la Confédération Paysanne, anch’essi entrati a Parigi.