Groenlandia, Giorgia Meloni: “USA non faranno alcuna azione militare, per l’Italia è fondamentale con l’Artico per ricerca scientifica e clima”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuto sulla questione della Groenlandia durante la lunga conferenza stampa di questa mattina. “Continuo a non credere nell’ipotesi che gli Usa avviino un’azione militare per prendere il controllo della Groenlandia, opzione che non condividerei; ma non converrebbe a nessuno“, ha detto Meloni. “Ritengo – ha aggiunto il premier italiano – che l’amministrazione Trump, con i suoi metodi molto assertivi, stia soprattutto ponendo attenzione su importanza strategica della Groenlandia e della regione artica per la sua sicurezza e i suoi interessi“.

“Il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze di attori stranieri in quell’area (riferimento a Cina e Russia, ndr). È un tema che riguarda anche noi. Entro fine di questo mese Farnesina presenterà una strategia italiana sull’Artico. Anche noi capiamo – ha rimarcato Meloni – quanto sia strategico e importante oggi occuparsi di questa area del mondo e stiamo facendo la nostra parte. Poi il ministro Tajani e il ministero degli Affari esteri, che ringrazio, presenteranno i contenuti di questa strategia ma gli obiettivi sono: preservare l’area Artica come zona di pace e di cooperazione, contribuire alla sicurezza della regione, aiutare le aziende italiane che volessero investire anche in questa realtà. E penso che anche il tema della ricerca” sia importante, “favorire la ricerca in un territorio che per noi è particolarmente strategico soprattutto per studiare il tema del cambiamento climatico. Anche noi ci stiamo occupando di fare la nostra parte quindi io mi occuperei più di prevenire e il modo migliore per prevenire problemi che potrebbero portarci molto in là è garantire che ci sia una presenza seria e significativa dell’Alleanza Atlantica, degli alleati nell’Artico e che coinvolgono anche la Groenlandia. E che si possa quindi insieme rispondere a una preoccupazione che capisco da parte degli Stati Uniti, che è quella di non avere un’eccessiva ingerenza di altri attori che potrebbero anche essere ostili“, ha spiegato.