Groenlandia, Trump annuncia dazi contro gli alleati: colpiti 8 Paesi! E in Danimarca scoppia la protesta | FOTO

Nuova escalation nelle tensioni sul dossier Groenlandia. Il presidente Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi commerciali contro alcuni Paesi alleati, collegando apertamente la misura alle frizioni sulla Groenlandia e alla volontà americana di esercitare un controllo sul territorio artico. Secondo quanto dichiarato, a partire dal 1° febbraio 2026 tutti i Paesi coinvolti – Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia – saranno soggetti a dazi del 10% su tutti i beni inviati negli Stati Uniti d’America. La stretta non si fermerà qui: il 1° giugno 2026 la misura verrà ulteriormente inasprita e i dazi saliranno fino al 25%, colpendo in modo massiccio esportazioni e rapporti commerciali tra Washington e alcuni dei suoi principali alleati occidentali.

Proteste in Danimarca

Nel frattempo, sul fronte interno europeo, la tensione cresce anche nelle piazze. Migliaia di persone hanno manifestato oggi a Copenaghen e in altri luoghi della Danimarca contro l’intenzione degli Stati Uniti di prendere il controllo della Groenlandia. Le proteste si inseriscono in un clima sempre più acceso, in cui la Groenlandia è diventata un simbolo politico e strategico: da una parte l’interesse americano, dall’altra la reazione dura dell’opinione pubblica danese, che respinge l’idea di una pressione esterna sul territorio.

L’annuncio dei dazi e le manifestazioni in Danimarca sembrano confermare che la questione Groenlandia è ormai diventata non solo un tema geopolitico, ma anche un fattore di tensione diplomatica tra Paesi storicamente alleati.