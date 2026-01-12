Groenlandia, Trump: “la prenderemo in un modo o nell’altro”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che gli USA intendono impossessarsi della Groenlandia “in un modo o nell’altro” perché “se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina“. “Raggiungere un accordo è la parte facile, ma in un modo o nell’altro otterremo la Groenlandia“, ha dichiarato il presidente a bordo dell’Air Force One. Trump ha chiarito che Washington non sta parlando di un “affitto” a breve termine della Groenlandia, ma solo dell’acquisizione di questo territorio danese. “Abbiamo bisogno di un titolo“, ha evidenziato. “La Groenlandia dovrebbe firmare l’accordo, perché non vuole che la Russia o la Cina ne prendano il controllo“, ha sostenuto Trump, prendendo in giro le difese del territorio autonomo danese. “In pratica, la loro difesa consiste in due slitte trainate da cani. Lo sapete? Sapete in cosa consiste la loro difesa? Due slitte trainate da cani“, ha affermato il presidente. “Nel frattempo, vediamo cacciatorpediniere e sottomarini russi, e cacciatorpediniere e sottomarini cinesi ovunque“, ha aggiunto Trump. “Non permetteremo che ciò accada, e se colpisce la NATO, allora colpisce la NATO. Ma, sapete, hanno bisogno di noi più di quanto noi abbiamo bisogno di loro, ve lo dico subito“, ha concluso.