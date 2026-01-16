Groenlandia, Trump: “potrei imporre dazi sui Paesi che non sono d’accordo con la nostra strategia”

Il Presidente statunitense Donald Trump non esclude la possibilità di poter imporre dazi sui Paesi che non sono d’accordo sui suoi piani per la Groenlandia. “Potrei imporre dazi doganali ai Paesi” per la Groenlandia, di cui “abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale“, ha detto Trump. Il Presidente parlava delle minacce tariffarie come leva per garantire il prezzo dei farmaci della nazione più favorita prima di menzionare la Groenlandia. Definendosi il ‘tariff king’, il re delle tariffe, Trump ha quindi aggiunto che se l’amministrazione non vincesse alla Corte Suprema sui dazi sarebbe una “vergogna” per il Paese.

Nel mettere in guardia sulla possibilità che potrebbe imporre dazi nei confronti dei Paesi che non accettano i suoi piani per la Groenlandia, Trump ha portato alcuni esempi di come le tariffe possono essere usate come leva, come mostrato dalle minacce di dazi al 25% a Francia e Germania se non avessero aumentato i prezzi dei farmaci da prescrizione. “Ho chiamato Macron, che mi piace molto. Gli ho detto che dovevano aumentare i prezzi dei farmaci. Mi ha detto all’inizio no“, ha raccontato il Presidente riferendo di averlo poi minacciato con dazi del 25% se non avesse cambiato idea. Trump non ha specificato a quanto ammonterebbero i dazi relativi alla questione Groenlandia o a quali Paesi li imporrebbe.

Ai reporter che gli chiedevano su un possibile ritiro degli USA dalla NATO se l’Alleanza Atlantica non aiuterà Washington ad acquisire la Groenlandia, Trump ha risposto: “la NATO si sta occupando con noi della questione della Groenlandia. Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. Se non la otteniamo, avremo una lacuna nella sicurezza nazionale, per quanto riguarda le nostre attività relative alla difesa missilistica e a tutto il resto… Quindi sì, stiamo parlando con la NATO”.

Una tempesta internazionale

Trump insiste per controllare la Groenlandia, una parte semi-autonoma della Danimarca, sostenendo che è vitale per i minerali e le rotte di navigazione artiche. Ma la sua proposta ha scatenato una tempesta internazionale, con l’opposizione dei leader di Danimarca e Groenlandia, di altre parti d’Europa e di membri bipartisan del Congresso.

Il 14 gennaio, il massimo diplomatico danese ha incontrato il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio, ma ha affermato che le nazioni alleate si trovano in una situazione di stallo. Si prevede che i funzionari di entrambi i Paesi si incontreranno di nuovo tra poche settimane per proseguire i negoziati.

“Non siamo riusciti a cambiare la posizione americana“, ha dichiarato il Ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen. “È chiaro che il Presidente desidera conquistare la Groenlandia. Abbiamo chiarito molto, molto chiaramente che questo non è nell’interesse del regno”.