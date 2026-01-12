Haiti, il dramma di Port-au-Prince: 16 anni fa il terremoto che sconvolse i Caraibi

Ci sono date che rimangono incise nella memoria collettiva come cicatrici indelebili, momenti in cui il corso della storia subisce una deviazione violenta e irreversibile. Per Haiti, quella data è il 12 gennaio 2010. Oggi, nel 2026, ricorrono 16 anni da quel pomeriggio afoso in cui, alle 16:53 locali, la faglia di Enriquillo-Plantain Garden si scosse con una ferocia inaudita. In appena 35 secondi, un sisma magnitudo 7.0 trasformò il cuore pulsante dei Caraibi in un paesaggio lunare di polvere grigia e detriti. I palazzi governativi, simbolo della sovranità nazionale, si accartocciarono su se stessi, le scuole divennero trappole di cemento e le strade di Port-au-Prince furono sommerse da un silenzio irreale, interrotto solo dalle grida di chi cercava i propri cari a mani nude. Quel giorno il mondo intero assistette, quasi in diretta, alla più grande catastrofe umanitaria dell’era moderna nell’emisfero occidentale, una tragedia che oggi viene commemorata con solennità e immutato dolore.

Il tributo delle Nazioni Unite

In questa giornata di lutto e riflessione, la comunità internazionale si è stretta attorno al popolo haitiano. Le Nazioni Unite hanno diffuso un messaggio accorato per onorare non solo la popolazione civile, ma anche i propri funzionari che persero la vita mentre prestavano servizio sull’isola. “Oggi ricorre l’anniversario del devastante terremoto di Haiti. Onoriamo la memoria delle centinaia di persone che persero la vita il 12 gennaio di sedici anni fa – dichiara l’ONU – tra cui 102 nostri colleghi e amici. Non li dimenticheremo mai“.

Il quartier generale della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite, situato nella capitale, andò infatti distrutto e buona parte del personale Onu risultò disperso nelle ore convulse successive alla scossa. Tra i morti si registrò anche Hédi Annabi, capo della missione Onu di peacekeeping e stabilizzazione (MINUSTAH), la cui scomparsa lasciò un vuoto profondo nel coordinamento dei primi, difficili soccorsi.

I numeri di un’apocalisse

I dati del sisma, seppur freddi, restituiscono la dimensione di un evento che ha travolto ogni capacità di resilienza del Paese. L’epicentro fu individuato a circa 25 km dalla capitale, una vicinanza che non lasciò scampo alle infrastrutture fragili della città. Le vittime stimate sono 222.517, coinvolte oltre 3 milioni (secondo la Croce Rossa), con oltre 1,5 milioni di sfollati nell’immediato post-sisma.

Secondo la Croce Rossa Internazionale, l’evento coinvolse più di un terzo dell’intera popolazione nazionale. La distruzione non risparmiò nulla: ospedali, porti e vie di comunicazione furono rasi al suolo, rendendo gli aiuti internazionali – che pure affluirono da ogni parte del globo – difficili da distribuire in modo efficace nelle prime, cruciali 48 ore.

Un’eredità di resilienza

A 16 anni di distanza, il ricordo del 12 gennaio 2010 non è solo una doverosa cerimonia di commemorazione, ma un monito costante sulla vulnerabilità di una nazione che da allora ha dovuto affrontare una serie quasi infinita di prove: epidemie, uragani e una complessa instabilità politica. Tuttavia, tra le macerie simboliche e reali che ancora si scorgono in alcuni angoli del Paese, resta viva la dignità di un popolo che non ha mai smesso di cercare una via per la ricostruzione.