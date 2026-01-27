I pompieri silani salutano il pensionamento di Pino Giorgio Iaquinta

Nella sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore è stato festeggiato il pensionamento per sopraggiunti limiti d’età del Vigile Coordinatore Pino Giorgio Iaquinta. La brillante carriera di Iaquinta, all’interno del CNVVF, è iniziata nel lontano 1984 come vigile ausiliario. Per 13 anni ha prestato servizio come vigile discontinuo fino alla nomina di vigile permanente nel 1997. Una lunga carriera svolta nei vari comandi siti in provincia di Mantova, Crotone e Cosenza con l’ultima sede di servizio presso il distaccamento di San Giovanni in Fiore.

Il Vigile Coordinatore Pino Giorgio Iaquinta si è formato ed abilitato grazie a numerosi corsi di formazione. Dotato di profondo spirito di servizio ha fatto della sua serietà il principale motivo di impegno nel Corpo, non tirandosi mai indietro davanti a qualsiasi emergenza. Autista di comprovata professionalità ed esperienza ha onorato l’uniforme dei pompieri per 42 anni, una vita intera dedicata al soccorso pubblico e agli altri. I colleghi e gli amici hanno festeggiato l’importante traguardo salutandolo con affetto e stima nella speranza che l’esempio che lascia servirà alle nuove generazioni e soprattutto ai pompieri più giovani nell’affrontare le difficoltà della vita e di una professione così preziosa e complessa. L’umiltà e l’altruismo di professionisti come il Vigile Coordinatore Pino Giorgio Iaquinta sono motivo d’orgoglio per la comunità e per l’intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tanti auguri e buona vita al Vigile Coordinatore Pino Giorgio Iaquinta.