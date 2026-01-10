Ice Games 2026 in Alto Adige: l’arte della scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna

A 2.500 metri di altitudine, tra le cime innevate altoatesine, nell’area vacanze Valle Aurina, la valle più a nord d’Italia, grandi blocchi di ghiaccio prendono forma sotto le mani esperte degli scultori. Piccozze e pale diventano strumenti di espressione artistica, mentre il paesaggio alpino fa da sfondo a un evento che unisce tecnica, creatività e spettacolo. Durante i giorni della manifestazione, ospiti e sciatori possono seguire dal vivo il processo creativo, osservando la nascita delle opere direttamente sulle piste del Klausberg. Ispirato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il tema dell’edizione 2026 racconta il movimento, la sfida e l’energia dello sport, scolpiti nel ghiaccio con sensibilità e precisione. Giunti alla sedicesima edizione, gli Ice Games vedono squadre internazionali confrontarsi nella realizzazione di sculture di ghiaccio e neve di 3x3x3 metri, trasformando la montagna in una galleria d’arte a cielo aperto.

Un appuntamento invernale, nell’area vacanze Valle Aurina, che intreccia arte, natura e divertimento, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva negli spettacolari paesaggi dell’Alto Adige.