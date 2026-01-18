Durante una spedizione sulla ISS, il cosmonauta di Roscosmos Oleg Platonov ha immortalato dall’orbita giganteschi iceberg alla deriva nell’Oceano Atlantico. Da un’altitudine di 400 chilometri, gli enormi banchi di ghiaccio appaiono come piccole schegge bianche sulla superficie scura dell’oceano. Questa settimana, Oleg Platonov è tornato sulla Terra con l’equipaggio della Crew-11.
Iceberg giganti fotografati dalla ISS: gli scatti mozzafiato | FOTO
Immagini spettacolari dallo spazio mostrano la fragilità e la grandezza dei ghiacci terrestri visti dall’orbita
