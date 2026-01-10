Il 10 gennaio 49 a.C. Giulio Cesare attraversa il Rubicone

Il 10 gennaio del 49 a.C. è una data che ha cambiato per sempre il corso della storia romana e, di riflesso, quella dell’Europa. In questa giornata, Giulio Cesare attraversò il fiume Rubicone, corso d’acqua che segnava il confine invalicabile tra la sua provincia e il territorio direttamente controllato dal Senato di Roma. Oggi quel fiume scorre in provincia di Forlì-Cesena, ma allora rappresentava una linea politica e simbolica di enorme importanza. Secondo la legge romana, nessun generale poteva varcare quel limite con le proprie legioni senza perdere il comando ed essere dichiarato nemico pubblico. Cesare, consapevole delle conseguenze, decise comunque di avanzare pronunciando, secondo la tradizione, la celebre frase “Alea iacta est“, il dado è tratto. Con quel gesto sfidò apertamente il Senato e Pompeo, dando inizio a una guerra civile destinata a segnare la fine della Repubblica.

L’attraversamento del Rubicone non fu soltanto un atto militare, ma una scelta politica irreversibile. Da quel momento, il conflitto tra Cesare e Pompeo avrebbe travolto le istituzioni repubblicane, aprendo la strada al potere personale di Cesare e, dopo la sua morte, all’avvento dell’Impero con Augusto.

Ancora oggi, a più di duemila anni di distanza, “varcare il Rubicone” resta un’espressione viva nel linguaggio comune, simbolo di una decisione senza ritorno che cambia il destino di chi la compie.