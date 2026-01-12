Il 12 gennaio 1908 il primo messaggio radio a lunga distanza dalla Torre Eiffel

Parigi celebra oggi un anniversario che ha segnato una svolta nella storia delle comunicazioni. Il 12 gennaio 1908 dalla Torre Eiffel partì per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza, dimostrando in modo concreto le potenzialità della telegrafia senza fili e aprendo la strada al mondo iperconnesso che conosciamo oggi. All’epoca, la Torre Eiffel non era soltanto il simbolo dell’Esposizione Universale del 1889, ma anche un laboratorio a cielo aperto per la sperimentazione scientifica. Grazie alla sua altezza, la struttura si rivelò ideale per installare potenti antenne radio. Il messaggio inviato nel 1908 riuscì a superare distanze fino ad allora impensabili, confermando che le onde radio potevano viaggiare ben oltre l’orizzonte visibile.

Quell’esperimento rappresentò un passo decisivo per lo sviluppo delle comunicazioni militari, marittime e civili. Negli anni successivi, la radio sarebbe diventata uno strumento essenziale per la sicurezza in mare, per l’informazione e per l’intrattenimento di massa, anticipando l’evoluzione verso la televisione, i satelliti e infine le reti digitali globali.