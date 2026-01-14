Il 14 gennaio 2005 Huygens atterrava su Titano, l’impresa che aprì nuove frontiere

Il 14 gennaio è una data simbolica anche per l’esplorazione spaziale europea. Esattamente 21 anni fa, nel 2005, la sonda Huygens toccava la superficie di Titano, la più grande luna di Saturno, dopo un viaggio durato 7 anni nello Spazio profondo. Fu un successo storico: per la prima volta un manufatto umano atterrava su un corpo celeste così lontano dalla Terra. Huygens, parte della missione congiunta Cassini-Huygens tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA, si separò dalla sonda madre Cassini il 25 dicembre 2004. Dopo una lunga discesa durata oltre 2 ore attraverso l’atmosfera densa e arancione di Titano, il lander trasmise dati e immagini straordinarie. Le fotografie mostrarono un paesaggio sorprendentemente familiare: canali, pianure e ciottoli arrotondati, modellati non dall’acqua, ma da metano ed etano liquidi.

I dati raccolti rivoluzionarono la conoscenza di Titano, rivelandolo come un mondo complesso, con un ciclo chimico simile a quello terrestre e condizioni potenzialmente favorevoli allo studio delle origini della vita. Nonostante fosse progettata per funzionare solo pochi minuti dopo l’atterraggio, Huygens continuò a trasmettere informazioni preziose finché il collegamento con Cassini lo consentì.