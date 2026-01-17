Il 17 gennaio 1912 l’eroica e tragica impresa al Polo Sud

Il 17 gennaio 1912 è una data incisa nella storia dell’esplorazione polare. In quel giorno il capitano britannico Robert Falcon Scott raggiunse il Polo Sud, scoprendo però che il norvegese Roald Amundsen lo aveva preceduto di circa un mese. Una bandiera straniera e una tenda lasciata sul posto sancirono la fine del sogno britannico di primato, trasformando l’impresa in una delle pagine più drammatiche dell’esplorazione antartica. La spedizione Terra Nova, guidata da Scott, era partita con ambizioni scientifiche e nazionali. A differenza di Amundsen, che aveva puntato su una strategia più leggera e sull’uso sistematico dei cani da slitta, Scott scelse un approccio più complesso, combinando mezzi diversi e contando in larga parte sulla forza umana. La fatica, le temperature estreme e le difficoltà logistiche segnarono in modo irreversibile il viaggio di ritorno. Scott e i suoi compagni non fecero mai ritorno alla base: morirono durante la traversata, lasciando diari che ancora oggi testimoniano coraggio, disciplina e senso del dovere.