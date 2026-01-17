Il 17 gennaio James Cook è il 1° europeo a oltrepassare il Circolo polare antartico

Il 17 gennaio è una data che occupa un posto speciale nella storia delle esplorazioni. Proprio in questo giorno, nel 1773, il navigatore britannico James Cook, al comando della HMS Resolution, divenne il primo europeo a oltrepassare il Circolo polare antartico, spingendosi in acque che fino ad allora erano rimaste avvolte dal mistero. L’impresa avvenne durante il secondo viaggio di Cook (1772-1775), organizzato dall’Ammiragliato britannico con l’obiettivo di verificare l’esistenza della mitica Terra Australis Incognita. Affrontando ghiacci, tempeste e temperature estreme, Cook e il suo equipaggio dimostrarono non solo straordinarie capacità nautiche, ma anche una tenacia scientifica senza precedenti per l’epoca. Sebbene non abbia avvistato il continente antartico vero e proprio, il superamento del Circolo polare antartico segnò una svolta decisiva: era la prova che l’uomo poteva spingersi fino ai confini più ostili del pianeta.

A più di 250 anni di distanza, quell’evento continua a essere ricordato come un momento fondativo della moderna esplorazione polare. Oggi, mentre l’Antartide è al centro dell’attenzione scientifica e climatica globale, l’impresa di James Cook assume un significato ancora più attuale: il simbolo di una curiosità umana capace di aprire nuove rotte, ma anche di interrogarsi sulle responsabilità verso gli ambienti più fragili della Terra.