Il 20 gennaio 1792 la condanna a morte di Luigi XVI, una pagina di storia d’Europa

Sono passati 234 anni da uno dei momenti più drammatici e simbolici della Rivoluzione francese. Il 20 gennaio 1792, la Convenzione nazionale pronunciò la condanna a morte di Luigi XVI, segnando la fine irreversibile della monarchia assoluta in Francia e l’inizio di una nuova, tormentata stagione politica per l’Europa intera. Dopo mesi di processo, accuse e scontri ideologici, il re di Francia fu riconosciuto colpevole di tradimento contro la nazione. Le prove principali ruotavano attorno ai suoi tentativi di fuga, ai contatti con potenze straniere ostili alla Rivoluzione e alla presunta volontà di restaurare l’ancien régime con l’aiuto delle monarchie europee. La decisione della Convenzione non fu unanime né indolore: il voto sulla pena capitale divise profondamente i deputati, riflettendo le tensioni tra moderati e giacobini.

La condanna pronunciata il 20 gennaio rese inevitabile l’epilogo del giorno successivo. Il 21 gennaio 1792, Luigi XVI venne ghigliottinato in Place de la Révolution (oggi Place de la Concorde), davanti a una folla silenziosa e sotto un cielo invernale che divenne parte integrante dell’immaginario storico.

Quel verdetto non fu soltanto la fine di un sovrano, ma un atto politico di portata epocale: per la prima volta un re regnante veniva processato e condannato a morte in nome della sovranità popolare. L’eco di quella decisione attraversò i confini francesi, alimentando timori e reazioni nelle corti europee e contribuendo allo scoppio delle guerre rivoluzionarie.

Oggi, a oltre due secoli di distanza, la condanna di Luigi XVI continua a interrogare storici e cittadini: fu un atto di giustizia rivoluzionaria o una scelta estrema dettata dal clima di paura e radicalizzazione? Quel che è certo è che il 20 gennaio 1792 rappresenta una frattura netta nella storia moderna, il giorno in cui il principio dell’inviolabilità del re cedette definitivamente il passo all’idea, ancora controversa, di un potere fondato sulla volontà del popolo. Una data che, ancora oggi, invita a riflettere sul rapporto tra giustizia, politica e responsabilità del potere.