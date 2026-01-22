Il 22 gennaio 1901 l’ascesa al trono di Edoardo VII e la fine dell’era vittoriana

Oggi, 22 gennaio 2026, ricorre il 125° anniversario di uno dei passaggi più significativi della storia britannica: l’ascesa al trono di Edoardo VII, avvenuta il 22 gennaio 1901 dopo la morte della madre, la regina Vittoria. Con la scomparsa della sovrana, che aveva regnato per oltre 63 anni, si chiudeva ufficialmente l’età vittoriana, un’epoca segnata dall’espansione dell’Impero britannico, dalla rivoluzione industriale e da profondi mutamenti sociali. Edoardo VII, nato nel 1841, salì al trono all’età di 59 anni, dopo una lunghissima attesa come principe di Galles. Il suo regno, sebbene relativamente breve (1901-1910), inaugurò quella che sarebbe passata alla storia come l’era edoardiana, caratterizzata da un clima più mondano, da una maggiore apertura culturale e da importanti cambiamenti nel costume e nella politica estera.

Soprannominato “lo zio d’Europa” per i suoi legami familiari con molte case reali del continente, Edoardo VII svolse anche un ruolo rilevante nella diplomazia internazionale, contribuendo a ridefinire le alleanze del Regno Unito all’inizio del Novecento.