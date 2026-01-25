Il 25 gennaio 1533 le nozze che cambiarono l’Inghilterra

Ricorre oggi l’anniversario di uno degli eventi più dirompenti della storia inglese: il 25 gennaio 1533 Enrico VIII sposava in segreto Anna Bolena, seconda moglie del sovrano Tudor. Un matrimonio che, ben oltre la dimensione privata, avrebbe cambiato per sempre il volto politico e religioso dell’Inghilterra. Le nozze, celebrate lontano dai riflettori della corte, arrivarono dopo anni di tensioni con Roma. Determinato a ottenere l’annullamento del precedente matrimonio con Caterina d’Aragona e a legittimare la propria unione con Anna, Enrico VIII aveva ormai intrapreso la strada della rottura con la Chiesa cattolica. Da lì a poco, l’Atto di Supremazia avrebbe sancito la nascita della Chiesa anglicana, con il re come capo supremo.

Anna Bolena, figura colta e ambiziosa, divenne regina pochi mesi dopo, ma il suo destino fu tragicamente breve. Accusata di tradimento e adulterio, venne giustiziata nella Torre di Londra nel 1536. Eppure, il suo ruolo nella storia resta centrale: madre della futura Elisabetta I, simbolo di una svolta epocale e protagonista di un passaggio cruciale tra Medioevo e modernità.