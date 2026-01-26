Il 26 gennaio 1962 il lancio di Ranger 3, la sonda mancò la Luna

Il 26 gennaio segna una data significativa nella storia dell’esplorazione spaziale, ricordando uno dei primi e più ambiziosi tentativi dell’umanità di raggiungere la Luna. Era il 26 gennaio 1962 quando la NASA lanciò la sonda Ranger 3, parte del programma Ranger, con l’obiettivo di studiare il nostro satellite naturale e raccogliere dati fondamentali in vista delle future missioni con equipaggio. La missione, tuttavia, non ebbe l’esito sperato. A causa di un malfunzionamento del sistema di guida e di un errore nei calcoli della traiettoria, la sonda mancò la Luna di circa 35mila km, proseguendo il suo viaggio in un’orbita solare. Nonostante il fallimento operativo, Ranger 3 riuscì comunque a trasmettere informazioni preziose sull’ambiente spaziale, in particolare sui livelli di radiazione e sul campo magnetico, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche dell’epoca.

Il lancio avvenne in un contesto storico dominato dalla competizione tecnologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, in piena corsa allo Spazio. Ogni missione, anche quelle non riuscite, rappresentava un passo necessario verso traguardi più ambiziosi. L’anniversario del lancio di Ranger 3 ricorda come l’esplorazione spaziale sia stata costruita anche attraverso errori e tentativi falliti, fondamentali per il successo delle missioni successive che portarono l’uomo sulla Luna pochi anni dopo.