Il Brasile punta sugli investimenti sauditi in petrolio, gas e petrolchimica

Il ministro brasiliano delle Miniere e dell’energia, Alexandre Silveira, ha incontrato a Riad l’amministratore delegato della Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), Abdulrahman Al-Fageeh, per valutare l’espansione del gruppo saudita nei settori petrolifero, del gas e della petrolchimica in Brasile. Nel corso dell’incontro, Silveira ha rivolto un invito formale ai vertici della Sabic a conoscere da vicino il comparto petrolchimico brasiliano, con particolare attenzione allo Stato di Rio de Janeiro, principale polo nazionale per la produzione di petrolio e gas. “Per noi, l’approfondimento dei legami con l’azienda e’ considerato strategico”, ha dichiarato il ministro. In risposta all’invito, si prevede che il gruppo petrolchimico valuti ed esplori opportunità di investimento nel Paese, con un focus su prodotti quali polimeri, prodotti chimici e nutrienti agricoli.