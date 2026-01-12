Il cervello in orbita: il volo spaziale ne cambia forma e posizione

Il corpo umano non è fatto per vivere nello Spazio. Lo sanno bene gli astronauti, che al ritorno sulla Terra devono riadattarsi alla gravità dopo settimane o mesi in microgravità. Oltre a muscoli e ossa, però, anche il cervello subisce cambiamenti profondi. Un nuovo studio scientifico mostra ora che il volo spaziale provoca uno spostamento e una deformazione misurabili del cervello umano, più complessi e marcati di quanto finora osservato nelle simulazioni a terra. La ricerca, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), è stata guidata da Rachel D. Seidler dell’University of Florida insieme a un team internazionale. Gli scienziati hanno analizzato immagini di risonanza magnetica (MRI) del cervello di astronauti prima e dopo missioni spaziali, confrontandole con quelle di persone sottoposte a esperimenti di “bed rest” prolungato, una tecnica utilizzata per simulare alcuni effetti della microgravità.

Un cervello che “sale” nel cranio

I risultati sono chiari: dopo il volo spaziale, il cervello tende a spostarsi verso l’alto e all’indietro all’interno del cranio, mostrando anche una rotazione verso l’alto. Questo fenomeno è presente anche nei soggetti sottoposti al bed rest con inclinazione del capo, ma negli astronauti risulta più pronunciato lungo l’asse verticale.

In totale, i ricercatori hanno esaminato le scansioni MRI di 15 astronauti, integrando i dati con quelli di altri 11 astronauti e di 24 partecipanti allo studio di simulazione a terra. Analizzando in dettaglio 130 segmenti cerebrali, il team ha individuato spostamenti significativi lungo l’asse antero-posteriore in 107 regioni del cervello e lungo l’asse verticale in 88 regioni.

Solo una parte di questi cambiamenti, però, è stata osservata nel gruppo sottoposto a bed rest. Questo suggerisce che le attuali simulazioni terrestri della microgravità non riescono a riprodurre completamente ciò che accade durante un vero volo spaziale.

Simulazioni utili, ma incomplete

Da decenni, il bed rest inclinato è uno degli strumenti principali per studiare a terra gli effetti della microgravità sul corpo umano. Tuttavia, il nuovo studio indica che questa metodologia cattura solo una parte del fenomeno. In particolare, nei partecipanti al bed rest lo spostamento del cervello era caratterizzato soprattutto da un arretramento, mentre negli astronauti dominava il movimento verso l’alto.

La differenza non è solo anatomica, ma potenzialmente funzionale. Secondo gli autori, il volo spaziale reale combina fattori che non possono essere completamente simulati a terra, come l’assenza prolungata di gravità, i cambiamenti nella distribuzione dei fluidi corporei e le sollecitazioni legate al lancio e al rientro.

Effetti sull’equilibrio e sul comportamento

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda le conseguenze pratiche di questi cambiamenti cerebrali. I ricercatori hanno infatti osservato che gli spostamenti più marcati nelle regioni sensoriali del cervello sono associati a maggiori perdite di equilibrio negli astronauti dopo il ritorno sulla Terra.

Questo legame rafforza l’idea secondo cui le modifiche anatomiche del cervello non siano solo un curioso effetto collaterale del volo spaziale, ma possano avere un impatto diretto sulle capacità motorie e percettive. Comprendere questi meccanismi è fondamentale, soprattutto in vista di missioni spaziali sempre più lunghe, come quelle verso la Luna o Marte.

Guardando al futuro

Secondo gli autori dello studio, questi risultati rappresentano un passo importante per capire come la microgravità influenzi l’anatomia cerebrale umana. Allo stesso tempo, evidenziano la necessità di ulteriori ricerche sugli effetti a lungo termine del volo spaziale sulla salute e sul comportamento.