Il ciclone Harry e la memoria corta: il disastro di fine dicembre 1999 con i cicloni Lothar e Martin, un incubo di maltempo estremo sull’Italia

La recente e violenta parentesi del Ciclone Harry, che ha colpito con inaudita forza il Sud Italia, ha riportato d’attualità la necessità di una memoria storica climatica rigorosa. Spesso, nel flusso frenetico dell’informazione moderna, tendiamo a etichettare ogni evento estremo come “senza precedenti“, dimenticando che il bacino del Mediterraneo e il continente europeo hanno una lunga storia di tempeste parossistiche. Per comprendere la reale portata dei fenomeni odierni, è necessario tornare alla fine del dicembre 1999, quando una rarissima successione di due cicloni extratropicali esplosivi, denominati Lothar e Martin, cambiò per sempre la percezione del rischio meteorologico in Europa. Quella che per molti fu la “tempesta del secolo” non fu un evento isolato, ma una spaventosa reazione a catena che, partendo dall’Atlantico, finì per devastare le coste tirreniche italiane con una violenza che ancora oggi rappresenta un termine di paragone insuperato per gli esperti di dinamica dell’atmosfera.

La distinzione necessaria: il mostro del Nord e il mostro del Sud

È fondamentale fare chiarezza sulla dinamica di quei giorni: non ci fu una sola tempesta, ma due sistemi distinti e consecutivi che agirono con traiettorie diverse. Il primo, denominato Lothar, si abbatté sull’Europa centro-settentrionale tra il 25 e il 26 dicembre 1999. Fu un ciclone di una rapidità spaventosa, con un minimo barico di circa 960hPa che attraversò la Francia, la Svizzera e la Germania meridionale con venti che in pianura toccarono i 170km/h e sulle creste montuose i 250km/h.

Mentre l’Europa del Nord contava i danni immensi alle foreste e alle infrastrutture, oltre a piangere la perdita di 110 vite umane, un secondo sistema altrettanto profondo, il Ciclone Martin, si stava già formando nell’Atlantico seguendo una rotta più meridionale. Fu proprio Martin a segnare il destino dell’area mediterranea. Tra il 27 e il 28 dicembre, Martin colpì duramente la Francia del Sud e la Spagna, per poi fiondarsi nel Mediterraneo centrale, innescando quella che sarebbe diventata la leggendaria tempesta tirrenica del 28 dicembre. Per Martin i morti furono 30, per un totale di 140 morti provocati dal maltempo in Europa nel corso di cinque giorni.

Il Ciclone Martin e l’aggressione al cuore dell’Italia

Mentre Lothar si attenuava verso Est, il Ciclone Martin entrava nel Mediterraneo con un minimo barico che la mattina del 28 dicembre si attestò intorno ai 980hPa sul Tirreno settentrionale. La configurazione sinottica era micidiale: la forte differenza di pressione tra il centro del ciclone e le aree circostanti creò un gradiente barico estremo. Questo “pendio” di pressione scatenò venti da Ovest e Sud-Ovest che investirono le coste italiane con una furia oceanica. Se il Ciclone Harry ha impressionato per la sua localizzazione nel Canale di Sicilia, Martin agì su una scala ancora più vasta, trasformando l’intero Mar Tirreno in una distesa di onde gigantesche che correvano senza ostacoli per centinaia di chilometri prima di frangersi contro le coste della Campania, del Lazio e della Calabria.

I dati dell’apocalisse: venti a 140 km/h e onde di 10 metri

I dati scientifici raccolti durante il passaggio di Martin nel dicembre 1999 descrivono un evento di magnitudo superiore alla quasi totalità delle mareggiate degli ultimi decenni. Tra le ore 12:00 e le 24:00 del 28 dicembre, le stazioni meteorologiche lungo la costa tirrenica registrarono venti medi sostenuti superiori ai 130–140km/h. Nessuna stazione meteorologica odierna ha misurato qualcosa di simile con Harry. È importante sottolineare il concetto di “vento medio”: non si trattava di raffiche isolate, ma di una pressione costante e brutale che durò per ore. Questo trasferimento di energia sulla superficie del mare generò onde medie di 7-8 metri, con altezze massime che superarono i 10 metri. Purtroppo la rete delle boe ondametriche non era ancora capillare, meticolosa e operativa come oggi, ma per intensità di vento e altezza delle onde, la tempesta Martin del 1999 resta ancora oggi più potente rispetto ai parametri registrati durante il recente Ciclone Harry, sebbene quest’ultimo abbia goduto di una visibilità mediatica enormemente superiore.

La cronaca della distruzione: il martirio delle coste tirreniche

La mancanza di smartphone e social network nel 1999 ha fatto sì che gran parte delle immagini di quella distruzione siano rimaste negli archivi cartacei o nei ricordi di chi visse quelle ore. Da Ponza al Golfo di Policastro, passando per il litorale laziale e campano, la costa fu letteralmente sventrata. A Ischia, la forza del mare fu tale da rischiare di far affondare traghetti all’interno degli stessi porti, mentre le strutture balneari vennero ridotte a macerie in pochi istanti. La città di Salerno e i comuni della Costiera Amalfitana videro le onde scavalcare muri di cinta storici e invadere le strade principali, trascinando barche, automobili e detriti di ogni tipo. Fu un evento che non lasciò scampo alle attività commerciali costiere, cancellando lidi e ristoranti che non erano mai stati toccati da mareggiate precedenti.

L’incredibile episodio del traghetto Antonio Amabile della Medamar ad Ischia

Qualche anno fa, la Medamar, storica agenzia marittima e di logistica italiana, punto di riferimento per chi opera nel settore del trasporto merci via mare, specialmente nel bacino del Mediterraneo, ha ricordato con un aneddoto inedito, il disastro di quella tempesta con riferimento all’accaduto ad Ischia. “Il 28 dicembre del 1999 Ischia veniva sferzata dalla tempesta Lothar – si legge in una didascalia con un’immagine scattata da Eustachio Palamaro del traghetto protagonista della storia, fotografato in una Casamicciola in preda alla burrasca – un ciclone che fece in tutta Europa circa 140 vittime e danni per oltre 11 miliardi di dollari“.

“Pure sull’isola i danni furono ingenti, con decine di barche da diporto affondate, alberi abbattuti, allagamenti in diverse zone e tonnellate di sabbia riversate su case e strade costiere. – ricordano dalla Medamar – Il porto di Casamicciola fu colpito duramente dal vento di ponente e dal mare in burrasca, tanto forte da rompere gli ormeggi della nostra Antonio Amabile, che finì incagliata sulla scogliera interna del molo di sottoflutto. La nave sembrava persa, in balìa del mare e del vento. Il suo comandante, il compianto Antonio Matarese capitano conosciuto per il suo talento ed il coraggio, riuscì a salirvi a bordo ed insieme ad altri 4 marinai a metterla in salvo (con una manovra epica) nel porto di Ischia. Vent’anni dopo, ricordiamo con nostalgia quell’uomo di mare che ha scritto tante pagine avventurose della nostra storia e senza dimenticare che bisogna avere rispetto e conoscenza delle forze della natura, con le quali ci confrontiamo ogni giorno per fare il nostro lavoro”.

Il marinaio Luigi Castaldi, successivamente, ha pubblicato una differente testimonianza rispetto a quella ufficiale della Medmar. “A vent’anni da quella terribile data i ricordi si affievoliscono e spuntano tante imprecisioni come quelle pubblicate dalla pagina Facebook Medmar Navi spa per ricordare l’eccezionale evento che vide protagonista la M/N Antonio Amabile – premette Castaldi, direttore di Macchine fin dal 1992. Senza nulla togliere alle grandi doti del Com Matarese, devo dire che ci salvammo quel giorno perché ci fu la errata interpretazione di una domanda intesa come un ordine. Il Sig. Guido Lombardi, maggiore azionista della Pozzuoli Ferries, chiese al Com Matarese: “Oggi Non partite?” che fu interpretata come un ordine. Vi lascio immaginare le conseguenze di un’eventuale partenza. La corsa era quella delle 12.30 per Pozzuoli. L’equipaggio fu lasciato libero e restammo a bordo, per svolgere alcuni lavori di manutenzione, il marinaio Raffaele Zabatta, il motorista Giori Graziuccio, il barista Franco ed io. Verso le 15:00 la tempesta incalzò e cominciarono a rompersi gli ormeggi. A nulla valsero i tentativi di ripristinarli eseguiti dall’esiguo numero di persone a bordo e quindi tentammo di mantenerci sui motori nell’attesa che ci raggiungesse il resto dell’equipaggio che nonostante i loro i tentativi di attraversare la banchina non vi riuscirono a causa dei marosi che catapultavano grossi massi sulla stessa banchina dalla scogliera retrostante. La furia dei marosi intanto cresceva e scarrozzammo sul molo di levante. Qui riuscirono a salire il Comandante e il resto dell’equipaggio e dopo mille peripezie riuscimmo ad uscire dal porto di Casamicciola diventato un inferno e rifugiarci dietro il castello aragonese. Passato lo Tsunami, ormeggiammo nel porto di Ischia“.

Verità scientifica e memoria storica contro il sensazionalismo

Mettere a confronto la doppietta Lothar-Martin con i fenomeni meteorologici attuali, come il Ciclone Harry, è essenziale per ristabilire una narrazione corretta. Il Mediterraneo è sempre stato in grado di generare tempeste di una violenza estrema quando le condizioni sinottiche lo permettono. La “verità scientifica” ci dice che il riscaldamento dei mari può aumentare l’energia disponibile, ma la dinamica esplosiva che ha caratterizzato il fine millennio nel 1999 dimostra che il nostro bacino ha già vissuto scenari apocalittici in tempi non sospetti. Dimenticare Lothar e Martin significa perdere il riferimento di ciò che il clima può realmente produrre, alimentando un catastrofismo che spesso ignora i dati del passato a favore della spettacolarizzazione del presente.

L’eredità di Martin e la consapevolezza del futuro

Studiare la tempesta del 28 dicembre 1999 serve a ricordarci che la vulnerabilità del territorio italiano è strutturale e non legata esclusivamente ai cambiamenti climatici più recenti. Le carte sinottiche di quei giorni sono ancora oggi oggetto di studio per la loro perfezione geometrica e per la velocità con cui il minimo barico si approfondì sul Tirreno. Quella “Settimana Nera” di fine secolo rimane un monito per le generazioni attuali: la natura ha cicli che superano la nostra memoria a breve termine, e il dovere di una corretta informazione scientifica è quello di mantenere vivi questi precedenti storici per preparare meglio le difese del territorio e informare con onestà i cittadini.