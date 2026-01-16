Il Frutto del Monaco: molto più di un semplice “dolce senza calorie”

Siamo abituati a conoscerlo come l’alternativa naturale allo zucchero, perfetta per chi è a dieta o soffre di diabete, ma il Monk Fruit (o Luo Han Guo), il piccolo frutto orientale che sta conquistando i mercati occidentali, è molto più di un semplice dolcificante a zero calorie. Una nuova ricerca pubblicata sul Journal of the Science of Food and Agriculture ha rivelato che questo “frutto dei monaci” nasconde un tesoro di composti bioattivi nella polpa e persino nella buccia, aprendo la strada a una nuova generazione di integratori e alimenti funzionali.

Identikit del “Frutto del Monaco”: cos’è esattamente?

Il Siraitia grosvenorii non è un frutto comune come la mela o l’arancia. Si tratta di una piccola zucca verde (grande circa quanto un kiwi) che cresce su una vite rampicante perenne. Ecco i suoi tratti distintivi:

Parentela Inaspettata: appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa di zucchine, cetrioli e angurie ;

appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa di ; Origini Leggendarie: cresce spontaneamente tra le montagne nebbiose della Cina meridionale (nella regione del Guangxi). Il suo nome occidentale deriva dai monaci buddisti Arhat che, secondo la tradizione, furono i primi a coltivarlo e a utilizzarlo già nel XIII secolo;

cresce spontaneamente tra le montagne nebbiose della (nella regione del Guangxi). Il suo nome occidentale deriva dai monaci buddisti Arhat che, secondo la tradizione, furono i primi a coltivarlo e a utilizzarlo già nel XIII secolo; Perché è così dolce? A differenza della maggior parte dei frutti, la sua dolcezza non deriva dal fruttosio, ma dai mogrosidi, sostanze naturali che possono essere fino a 300 volte più dolci dello zucchero, pur avendo un indice glicemico pari a zero.

Non solo polpa, anche buccia

Fino a oggi, l’industria si è concentrata quasi esclusivamente sull’estrazione dei mogrosidi dalla polpa per creare dolcificanti. Tuttavia, lo studio recente ha dimostrato che il Monk Fruit è una miniera di metaboliti secondari: sostanze chimiche prodotte dalla pianta per difendersi che hanno effetti sorprendenti sul corpo umano.

I ricercatori hanno identificato tre gruppi principali di composti:

Terpenoidi: conosciuti per le loro spiccate proprietà anti-infiammatorie;

conosciuti per le loro spiccate proprietà anti-infiammatorie; Flavonoidi: potenti antiossidanti che supportano il sistema circolatorio;

potenti antiossidanti che supportano il sistema circolatorio; Aminoacidi: mattoni essenziali che aiutano il metabolismo.

La ricerca suggerisce che la buccia, solitamente scartata, sia in realtà ricca di queste sostanze preziose. Questo significa che in futuro potremmo trovare il Monk Fruit non solo nel caffè, ma anche in polveri per il benessere cellulare.

Un futuro su misura

Un dato affascinante emerso dallo studio è che diverse varietà di Monk Fruit presentano profili chimici unici. Ciò apre alla possibilità di una coltivazione mirata: potremmo avere varietà specifiche per combattere l’infiammazione e altre ottimizzate per il supporto immunitario, rendendo questo frutto un vero e proprio “superfood personalizzabile”.