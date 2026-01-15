Il futuro del nucleare passa per il piombo: Newcleo compie passo decisivo in Francia

Il panorama energetico europeo si trova a un punto di svolta e la nuova frontiera dell’atomo sembra avere il colore scuro e la densità del piombo. Newcleo, l’azienda pioniera nello sviluppo di tecnologie nucleari di quarta generazione, ha compiuto un passo formale ma fondamentale: ha presentato all’Autorità francese per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Asnr) i dettagli del programma di sicurezza per il suo innovativo reattore veloce raffreddato a piombo (LFR). Non si tratta ancora della richiesta di costruzione vera e propria, ma di una fase di “pre-screening” strategica. Questo processo permette all’Asnr di valutare l’approccio alla sicurezza, i sistemi e i componenti del progetto prima che venga posata la prima pietra.

Una tecnologia per il futuro: il reattore al piombo

A differenza dei reattori tradizionali che utilizzano l’acqua come refrigerante, la tecnologia di newcleo sfrutta il piombo liquido. Questa scelta non è casuale, ma dettata da precisi vantaggi in termini di sicurezza ed efficienza:

Sicurezza intrinseca – Il piombo ha un punto di ebollizione molto elevato, riducendo drasticamente il rischio di incidenti legati alla pressione;

Il piombo ha un punto di ebollizione molto elevato, riducendo drasticamente il rischio di incidenti legati alla pressione; Sostenibilità – I reattori “veloci” possono “bruciare” le scorie nucleari esistenti, trasformando un problema di stoccaggio in una risorsa energetica;

I reattori “veloci” possono “bruciare” le scorie nucleari esistenti, trasformando un problema di stoccaggio in una risorsa energetica; Dimensioni ridotte – Si tratta di Small Modular Reactors (SMR), più semplici da produrre e installare rispetto alle grandi centrali del passato.

La visione di Stefano Buono e l’obiettivo 2027

L’annuncio segna il culmine di anni di ricerca e sviluppo intensi. Stefano Buono, co-fondatore e CEO di newcleo, ha sottolineato come questo traguardo sia frutto di un dialogo tecnico costante con le autorità. “In vista della presentazione, nel 2027, della domanda di autorizzazione alla costruzione, stiamo definendo un quadro di riferimento che costituirà la base delle nostre interazioni con altre autorità estere“, ha dichiarato Buono.

L’obiettivo è chiaro: creare un modello di sicurezza standardizzato che possa essere esportato e accettato in diversi mercati internazionali, accelerando la decarbonizzazione globale.

Il cuore della ricerca batte in Italia

Nonostante il debutto burocratico sia avvenuto in Francia, l’anima tecnologica di questo progetto ha una forte impronta italiana. La validazione scientifica dei parametri di newcleo avviene infatti presso il Centro Ricerche Enea del Brasimone, sull’Appennino bolognese. Qui, l’azienda gestisce e sta realizzando 16 infrastrutture di ricerca e sviluppo. Questi impianti sono laboratori d’avanguardia che generano i dati necessari per “qualificare” i componenti del reattore, garantendo che ogni pezzo della tecnologia funzioni esattamente come previsto dai modelli teorici.

Verso un’energia pulita e sicura

La valutazione indipendente dell’Asnr fornirà ora a newcleo i feedback necessari per affinare ulteriormente il progetto. Se il cronoprogramma verrà rispettato, il 2027 rappresenterà l’anno zero per la costruzione di una nuova generazione di impianti che promettono di rendere il nucleare una colonna portante, sicura e sostenibile, del mix energetico europeo.