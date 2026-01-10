Il gigante del cielo brilla come non mai: spettacolo imperdibile questo weekend

Questo weekend regala agli appassionati del cielo uno degli eventi astronomici più affascinanti del 2026. Un pianeta maestoso raggiunge infatti l’opposizione, la configurazione in cui la Terra si trova esattamente tra lui e il Sole. Il risultato? L’astro appare più vicino, più grande e più brillante che mai, dominando il firmamento con una luce bianca e stabile, impossibile da confondere con quella tremolante delle stelle. Sorge a Est al tramonto e tramonta a Ovest all’alba, rimanendo visibile per tutta la notte. È il momento ideale, sia per chi osserva a occhio nudo dal balcone di casa, sia per chi punta un binocolo o un telescopio verso il cielo invernale.

Un appuntamento che torna ogni 13 mesi

L’opposizione di Giove è uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. Oggi il pianeta raggiunge la minima distanza dalla Terra dal dicembre 2024, poco più di 4 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Questa configurazione non si ripeterà fino al 2027. Situato nella costellazione dei Gemelli e con una luminosità di magnitudine -2,6, Giove supera in brillantezza qualsiasi stella del cielo notturno. Anche un semplice binocolo permette di ammirare le sue quattro lune principali – Io, Europa, Ganimede e Callisto – disposte come minuscoli punti luminosi attorno al disco del pianeta. Con un telescopio, invece, emergono le celebri fasce nuvolose rosate della sua atmosfera turbolenta.

Un cielo ricco di incontri planetari nel 2026

Il 2026 sarà un anno particolarmente generoso per gli osservatori. Tra gli eventi più suggestivi:

19 aprile : una sottile falce di Luna si avvicinerà alle Pleiadi e a Venere subito dopo il tramonto;

: una sottile falce di Luna si avvicinerà alle Pleiadi e a Venere subito dopo il tramonto; 9 giugno : una rara tripla congiunzione riunirà Giove, Venere e Mercurio in uno spazio ridottissimo del cielo;

: una rara riunirà Giove, Venere e Mercurio in uno spazio ridottissimo del cielo; 14-15 novembre: un incontro ravvicinato tra Marte e Giove, preceduto il 5 ottobre da un suggestivo abbraccio tra Marte e la Luna.

Lo sguardo della scienza verso il colosso gassoso

Mentre gli osservatori terrestri alzano gli occhi al cielo, la scienza guarda ancora più lontano. Due missioni spaziali sono in viaggio verso Giove: JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea, che arriverà nel 2031 e studierà a fondo le sue lune, diventando la prima sonda a orbitare a lungo attorno a Ganimede; e Europa Clipper della NASA, attesa nel 2030, che sorvolerà più volte Europa alla ricerca di indizi di vita nel suo oceano sotterraneo.

In attesa di queste scoperte, il cielo di gennaio offre un anticipo mozzafiato. Basta alzare lo sguardo: il re dei pianeti è lì, più splendente che mai.