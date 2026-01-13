Il meteo divide in due l’Europa e l’Italia: l’Atlantico soffia aria caldo-umida da ovest ma il freddo polare resta solido a est. Sbalzi termici impressionanti

In queste ore è in atto un importante cambiamento meteorologico in Europa: dopo tre settimane in cui il continente è rimasto nel grande freezer polare con temperature abbondantemente sottozero e nevicate diffuse fin sulle coste di Atlantico e Mediterraneo, per la prima volta da metà dicembre torna a soffiare forte il respiro oceanico con la sua aria mite e umida. Le temperature stanno aumentando rapidamente in tutto il Continente, almeno nei settori occidentali che nelle scorse settimane hanno visto temperature polari e nevicate diffuse. Stamani all’alba, invece, le minime giornaliere parlavano già chiaro: +11°C a Lisbona, +9°C a Londra, Parigi e Bruxelles, +7°C a Liverpool, +6°C ad Amsterdam.

Di segno totalmente opposto le temperate nell’Europa dell’Est, glaciali non solo lì dove il freddo è di casa ma persino nel Mediterraneo con estese e diffuse gelate tra Grecia e Turchia: -15°C a Kiev e Leopoli, -14°C a Bucarest, -12°C a Vilnius, -10°C a Varsavia, Sofia e Chişinău, -8°C a Odessa e Budapest, -6°C ad Alessandropoli, -1°C a Istanbul e Salonicco.

L’Italia si divide esattamente a metà tra il grande gelo che questa mattina ha ancora interessato il Sud, e l’aumento termico significativo al Nord e nelle Regioni occidentali. Le minime dell’alba sono state eccezionalmente basse tra Puglia, Calabria e Sicilia dove le temperature sono scese sottozero persino sulle coste: -3°C a Lequile, -2°C a Taurisano e San Pancrazio Salentino, -1°C a Sigonella, Rosarno, Supersano e Veglie, 0°C a Siracusa e Rizziconi, +1°C a Brindisi, +2°C a Taranto, Crotone e Acireale, +3°C a Catania e Lecce, +4°C a Bari e Reggio Calabria. In montagna, notevolissimi in Sila i valori di -13°C a Botte Donato e -12°C a Monte Curcio, mentre in Aspromonte spiccano i -6°C di Gambarie.

Minima di +11°C a Genova, colpita dal maltempo con le forti piogge di oggi. Scenario che si inverte nelle ore diurne, con Genova ferma a +13°C di temperatura massima mentre al Sud abbiamo +16°C a Catania, Siracusa e Reggio Calabria, +15°C a Bari e Brindisi, anche se restano fredde Crotone, Taranto e Lecce con +13°C. Nelle prossime ore, le temperature continueranno ad aumentare in modo lento e graduale al Sud fino al picco caldo di giovedì 15 e venerdì 16 quando avremo picchi di +22°C in Calabria e Sicilia e di +19°C anche in Puglia, Campania e Basilicata.

Intanto, nel pomeriggio-sera di oggi si intensificherà ulteriormente il maltempo tra Liguria e Toscana, con nubi sparse e diffuse su gran parte delle Regioni tirreniche e della pianura Padana, dove il clima rimane tipicamente invernale con temperature massime ferme a +5°C in pieno giorno.

Anche domani, mercoledì 14 gennaio, continuerà a piovere a dirotto in Liguria e Toscana, con nubi sparse nelle Regioni tirreniche e al Nord.

Tutti i dettagli sul meteo dei prossimi giorni nel video giornaliero dal canale YouTube di MeteoWeb:

