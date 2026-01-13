Previsioni Meteo, grave escalation del maltempo da venerdì 16: tantissima neve in arrivo su Alpi e Appennini, temporali e piogge torrenziali da Nord a Sud

Previsioni Meteo nuovamente preoccupanti per i prossimi giorni sull’Italia, dopo la breve ed effimera tregua di questa prima parte di settimana. Torna a dominare il flusso zonale atlantico, le temperature aumentano dopo i picchi di gelo intenso delle scorse settimane, ma si profila una lunga fase di forte maltempo in tutt’Italia con tanti fenomeni meteo estremi: piogge alluvionali, grandinate, temporali e tornado in pieno inverno, con accumuli pluviometrici a tre cifre in molte Regioni del nostro Paese. Le nevicate saranno straordinarie in termini di accumuli, ma confinate alle quote di montagna sulle Alpi (fin in collina al Nord/Ovest) e sull’Appennino.

Questa è la tendenza per i prossimi giorni. La data nevralgica sarà quella di venerdì 16 gennaio: il giorno in cui le forti piogge che da ieri stanno già colpendo Liguria e Toscana si intensificheranno in loco, e contestualmente si estenderanno a gran parte del Centro/Nord. Tornerà il maltempo esteso, che sabato 17 avrà coinvolto la quasi totalità del nostro territorio nazionale per il transito del primo ciclone Afro-Mediterraneo di origine atlantica. Lo schema è sempre lo stesso e ricorda quello di novembre-dicembre, quando la neve era già caduta in pianura al Nord/Ovest e le piogge erano state abbondanti in tutt’Italia. Le perturbazioni di origine oceanica si insinueranno nel Mediterraneo occidentale, andando in ciclogenesi tra le Baleari e il Maghreb dando vita così a violenti Cicloni Afro-Mediterranei. Il primo, transiterà sull’Italia nel weekend. Il secondo, più intenso e violento, tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, all’inizio della prossima settimana.

Il risultato di questa configurazione sarà un lungo periodo di piogge abbondanti in tutt’Italia, alimentate da correnti umide meridionali che tuttavia manterranno le temperature sempre in linea con le medie stagionali soprattutto al Nord, dove su coste e pianure non c’è nessuna possibilità di neve ma la dama bianca cadrà copiosa su tutto l’arco alpino anche fino a bassa quota. In Piemonte tornerà abbondante a partire dai 600 metri di altitudine, qualcosa in più tra Lombardia e Nord/Est ma comunque cadrà fino agli 800–900 metri in modo copioso. Quota neve più alta al Centro/Sud, sull’Appennino, dove nevicherà a quote comprese tra 1.000 (nell’ipotesi più fredda) e 1.500 metri (ipotesi più mite).

Insomma, l’inverno continuerà a ruggire con avversità meteorologiche che avranno certamente connotati differenti rispetto al gelo intenso delle ultime settimane, ma che rimarranno assolutamente nell’alveo della normalità invernale del clima euro-mediterraneo. Tutti i dettagli sul meteo dei prossimi giorni nel video giornaliero dal canale YouTube di MeteoWeb:

